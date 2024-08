Proscenic Q8: robot aspirapolvere e lavapavimenti con COUPON di -30€

Le pulizie di casa ti sembra che ti rubino troppo tempo e vorresti risolvere senza spendere tanti soldi? Allora ho trovato la soluzione perfetta per te. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il robot aspirapolvere e lavapavimenti Proscenic Q8 a soli 169 euro, invece che 199 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon visibile in pagina.

Dunque ora puoi avvalerti di uno sconto di ben 30 euro sul totale e soprattutto portarti a casa un fantastico robot in grado di aspirare e lavare i pavimenti senza che tu faccia nulla. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Proscenic Q8 a un prezzo sconvolgente solo su Amazon

Con Proscenic Q8 puoi stare tranquilla perché ogni giorno alle pulizie di casa ci penserà il tuo piccolo robot. Grazie a una tecnologia di navigazione intelligente riesce a rilevare ed evitare gli ostacoli e le scale. Possiede una super aspirazione da 4200 Pa in grado di raccogliere di tutto in una sola passata.

Gode di un serbatoio dell’acqua da 250 ml con panno in microfibra ed è quindi in grado di lavare il pavimento mentre lo aspira per una pulizia completa. Ha un diametro di 32 cm e un’altezza di appena 9,7 cm. Questo gli permette di arrivare ovunque. Inoltre è dotato di una batteria con capacità da 3200 mAh in grado di pulire un’area di circa 230 m quadri prima di ritornare alla base di ricarica.

È chiaro che non siamo di fronte a una promozione che durerà ancora molto tempo. Per cui fai alla svelta, vai subito su Amazon e acquista il tuo robot aspirapolvere e lavapavimenti Proscenic Q8 a soli 169 euro, invece che 199 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon visibile in pagina. Quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritta ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonata fallo adesso cliccando qui.