Promozione Norton di febbraio: sconti fino al 70%

Norton è un’azienda che non necessita di particolari presentazioni. Dal 1990, infatti, questo brand è attivo nel settore della sicurezza digitale.

Di fatto, Norton è uno dei pilastri per quanto concerne l’ambito degli antivirus, essendosi sempre dimostrata capace di stare al passo con i tempi, fornendo soluzioni sempre adatte ed efficace al contesto. Il tutto per contrastare in egual misura i primi e storici virus fino ai più moderni malware.

I prodotti legati alla sicurezza informatica che propongono questo marchio possono dunque vantare un’elevata qualità, affidabilità e, grazie all’attuale promozione, anche dei costi alquanto contenuti.

Attraverso una serie di sconti, validi fino al 28 febbraio, Norton propone alcune delle suite di sicurezza più famose al mondo con prezzi a dir poco invitanti.

Promozione Norton? Prezzi imbattibili per Norton 360 Deluxe e Norton 360 Premium

Ad usufruire di questa promozione di febbraio sono due suite tra le più apprezzate di questo produttore.

Si parla di Norton 360 Deluxe, la cui sottoscrizione annuale (valida per 5 dispositivi) può godere di uno sconto del 70%. Ciò si traduce in un prezzo di appena 29,99 euro per il primo anno, rispetto ai 99,99 euro originari.

Non è da meno la suite di sicurezza Norton 360 Premium, la più apprezzata dagli utenti. In questo caso si parla di un abbonamento annuale (valido per 10 dispositivi) con uno sconto complessivo del 63%. Il costo, dunque, si assesta a soli 39,99 euro annui rispetto ai 109,99 euro del prezzo di listino.

In entrambi i casi, seppur con utility leggermente diverse a seconda del prodotto scelto, si parla di antivirus tra i più moderni ed efficaci sulla scena mondiale, capaci di proteggere qualunque tipo di utente.

Vista la scadenza dell’offerta, come già affermato fissata a fine mese, il consiglio è quello di sottoscrivere uno dei due abbonamenti il prima possibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.