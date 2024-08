Promozione Back to School sul HUAWEI MateBook D14: ben 250 euro di risparmio

In occasione della campagna Back to School, HUAWEI offre uno sconto esclusivo sul suo MateBook D14, un laptop compatto e potente, perfetto per studenti e professionisti in movimento. Il modello con processore Intel Core i5 di 12a generazione, 16GB di RAM e 512GB di memoria SSD è ora disponibile al prezzo scontato di 599€ rispetto al prezzo di listino di 849,90€. Inoltre, per rendere l’offerta ancora più interessante, l’acquisto durante questa promozione include in omaggio un mouse Bluetooth HUAWEI, ideale per chi necessita di accessori pratici e di qualità.

HUAWEI MateBook D14 in promozione

Il HUAWEI MateBook D14 si distingue per il suo design elegante e moderno. Realizzato con una solida struttura in metallo, combina leggerezza e resistenza, risultando perfetto per chi è sempre in movimento. Con un peso di soli 1,38 kg e uno spessore di 15,9 mm, è facile da trasportare, rendendolo un’ottima scelta per gli studenti e i professionisti che necessitano di un laptop affidabile da portare sempre con sé.

Il laptop è dotato di un display IPS da 14 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), che offre una buona qualità visiva e ampi angoli di visione. Le cornici sottili contribuiscono a un’esperienza di visualizzazione più immersiva, ideale per guardare video, partecipare a lezioni online o lavorare su progetti e documenti.

Equipaggiato con un processore Intel Core i5 di 12a generazione, 16GB di RAM e 512GB di memoria SSD, il MateBook D14 è progettato per offrire prestazioni fluide e reattive. Questa combinazione di hardware lo rende adatto per il multitasking, la navigazione web, l’uso di applicazioni di produttività come Microsoft Office e persino per l’editing leggero di foto e video.

La batteria da 56 Wh garantisce una buona autonomia, permettendo di affrontare una giornata di lavoro o studio senza preoccuparsi di rimanere senza energia. Inoltre, il laptop è dotato di connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1, assicurando connessioni stabili e rapide, ideali per lo streaming, le videoconferenze e il trasferimento di file.

A Chi è Destinato

Il HUAWEI MateBook D14 è pensato per studenti universitari, professionisti e chiunque cerchi un laptop affidabile e portatile per affrontare le sfide quotidiane. Grazie alla sua combinazione di prestazioni solide, design compatto e lunga autonomia, è un’ottima scelta per chi ha bisogno di un dispositivo che offra un buon equilibrio tra potenza e portabilità.

Approfitta della promozione Back to School, accedi al sito ufficiale e ottieni il HUAWEI MateBook D14 a soli 599€, con un mouse Bluetooth in omaggio, perfetto per chi vuole iniziare l’anno accademico o lavorativo con il piede giusto!