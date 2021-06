La Promo Vodafone RED è disponibile da qualche giorno con un bundle di traffico dati più generoso rispetto a qualche mese fa.

Promo Vodafone RED: i dettagli

L'offerta telefonica offre un pacchetto di 50GB di internet anche in 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e dell'Unione Europea e SMS sempre senza limiti e minuti al prezzo di soli 18,99 euro al mese, anziché 24,99€.

Nel canone mensile sono inclusi anche Giga Illimitati sulle app più utilizzate dagli utenti. Tra queste troviamo ad esempio: Whatsapp, Telegram, Facebook, Instagram, Spotify, Apple Music, Google Maps, Waze ed altre.

La promozione viene addebitata mensilmente su conto corrente, carta di credito oppure su alcune carte prepagate abilitate. Inoltre, è possibile pagare la tariffa tramite credito residuo ma questo comporterà la perdita del prezzo promozionale.

Vodafone con la sua RED offre ben 13,70 Giga in roaming da utilizzare all'interno dell'Unione Europea. Inoltre, l'aumento dei Giga è disponibile anche per i già clienti.

Costi ed altro

Vodafone RED prevede un costo di attivazione pari a 6,99 euro una tantum. Anche questa promo come altre dell'operatore rosso offre la possibilità di provarla per 30 giorni, grazie all'iniziativa Vodafone Open. Inoltre, il contributo richiesto per il cambio offerta per quanto concerne i già clienti è di 22,50€.

