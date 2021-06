Vodafone Open è la nuova iniziativa dell'operatore rosso volta a promuovere le sue nuove tariffe senza vincoli. In pratica, con questa novità sarà possibile provare alcune promozioni e ricevere il rimborso in caso di recesso o cambio operatore.

Vodafone Open: in cosa consiste?

Per tutte le nuove promozioni sul mobile è possibile provare senza vincoli per 30 giorni il piano tariffario più adatto alle proprie esigenze ed in caso di insoddisfazione o per qualsiasi altro motivo, sarà possibile ricevere il rimborso.

Inoltre, con questa Open è disponibile anche il nuovo piano famiglia Vodafone Family Plan che oltre alla nuova Fibra fino a 2.5 Gigabit in download e 500 Mbps in upload offre anche un'offerta molto competitiva sul proprio smartphone. Anche in questo caso grazie alla nuova iniziativa, sarà possibile provare per 30 giorni il contratto e disdire senza alcuna penalità.

Per chi invece non è raggiunto dalla Fibra, l'operatore rosso offre per tre mesi la prova gratuita della sua offerta in FWA.

Ma le sorprese non finiscono qui! I già clienti potranno provare senza impegno le promo Infinito, i servizi aggiuntivi Digital Privacy & Security, Happy Black e tanto altro ancora.

La prova delle offerte vale anche per chi acquista un telefono a rate, in questo caso il cliente è tenuto a corrispondere solo le mensilità residue dello smartphone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Vodafone

Tariffe