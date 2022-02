PROMO Mobile Light Fastweb: 50GB a 5,95 euro

Fastweb ha deciso di riproporre la sua PROMO Mobile Light a meno di 6 euro al mese, questa volta però senza il 5G!

PROMO Mobile Light: i dettagli

Questa nuova versione, priva della tecnologia 5G e di vincoli, offre comunque la possibilità di adesione anche ai già clienti Fastweb senza alcun costo di cambio.

La promo offre 50 Giga di traffico dati in 4G su rete TIM, minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali sia fissi che mobili e 100 SMS inclusi verso tutti i carrier. Tutto questo per soli 5,95 euro al mese.

Inoltre, sempre compreso nel costo mensile dell'offerta low-cost troviamo ben 4 Giga di internet da utilizzare in roaming oltre a 100 messaggi e minuti senza limiti. Il traffico dati è usufruibile in Europa ma anche in Svizzera e nel Regno Unito.

L'operatore Full MVNO ha inserito una clausola che di fatto blocca la tariffa per 12 mesi. Questo significa che per 1 anno il prezzo rimarrà invariato.

L'offerta, come detto, è disponibile per qualsiasi tipo di cliente sia in portabilità sia per chi richiede un nuovo numero ma anche per chi possiede già una tariffa attiva in Fastweb e desidera modificarla.

Questa versione rivisitata prevede l'addebito automatico nel conto corrente o sulla carta di credito. In alternativa, è possibile scegliere di ricaricarla manualmente.

Costi ed altro

La promo prevede un contributo iniziale pari a 10 euro per la SIM. Mentre, l'attivazione e la spedizione della scheda sono completamente gratis.