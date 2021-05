La Promo Bomba di WINDTRE con il Samsung Galaxy S21 e un bundle completo di Giga, minuti e SMS è dedicato per chi intende cambiare operatore.

Promo BOMBA WINDTRE con S21: i dettagli

La Promo BOMBA di WINDTRE prende il nome di Smart Pack & Go Flash+ e gode di minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia, 200 SMS e 100 Giga di traffico internet a 29,99€ al mese con il Samsung Galaxy S21 128GB per 30 rate mensili.

Il terminale top di gamma di Samsung è acquistabile con anticipo zero facendo un finanziamento tramite Compass o Findomestic. In alternativa, è possibile corrispondere un anticipo di 99,99 euro scegliendo di pagare il canone con carta di credito.

La tariffa in questione è valida per chi decide di passare da Iliad, Fastweb, Poste Mobile, Tiscali, 1Mobile, Rabona Mobile ed altri operatori virtuali.

Smart Pack & Go Flash+ include nel suo canone mensile anche i servizi di reperibilità Ti Ho Cercato, la Segreteria Telefonica e la navigazione in hotspot. Tutti questi extra sono completamente gratuiti.

Costi ed altro

La promozione che abbiamo visto sinora non ha alcun costo di attivazione. Insieme al contributo iniziale è gratuita anche la scheda SIM. Inoltre, con l'acquisto di una promo con lo smartphone vengono richiesti 4,99 euro una tantum per l'attivazione del piano rateale.

Tale offerta è disponibile nei negozi WINDTRE entro il 23 Maggio 2021.

