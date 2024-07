Proiettore WiMiUs, TRIPLA offerta su Amazon: è perfetto anche per la PS5

Piccolissimo, ma con una resa impressionante. E poi si collega con estrema facilità a tutti i tuoi device preferiti: dallo smartphone al laptop, passando per le console di ultima generazione come Playstation 5 e Xbox Series X. Parliamo di un ottimo proiettore portatile del brand WiMiUS: a nostro avviso, uno dei migliori in questo segmento del mercato – e infatti i loro prodotti sono apparsi molto spesso tra le pagine di questo sito.

Oggi questo mini proiettore Full HD è in offerta a solamente 195€ (invece di 301€), anche grazie al coupon sconto da 88€: per riscattarlo ti basta spuntare la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto. Ma non finisce qui: usando il codice promozionale “E6X9NSMJ “, ottieni un’ulteriore riduzione di prezzo del 5%. Insomma, è davvero l’occasione perfetta per acquistarlo.

Tutto quello che ti serve per guardare i tuoi contenuti preferiti con la massima resa e il minimo sforzo: messa fuoco e correzione trapezoidale sono entrambe automatiche. Puoi spostare il proiettore nella posizione che ti è più comoda e l’immagine si regolerà da sola. Non manca nemmeno una comoda funzione di zoom che consente di regolare la dimensione dell’immagine con un semplice tocco.

Con una luminosità impressionante di 22000 lumen e una risoluzione nativa di 1920x1080p Full HD, il proiettore WiMiUS offre immagini nitide e dettagliate, con un contrasto di 30000:1 che garantisce una fedeltà cromatica eccezionale. Questo dispositivo supporta anche la risoluzione 4K, permettendo di godere di un’esperienza visiva di alta qualità su schermi che vanno da 50 a 300 pollici, con una distanza di proiezione che varia da 1,5 a 7 metri.

Troviamo poi diverse soluzione per la connettività di ultima generazione, tra cui il supporto a WiFi 6 e Bluetooth 5.2. Collegarlo a casse esterne, cuffie e device è semplicissimo. Il proiettore WiFi Bluetooth di WiMiUS è dotato di numerose porte, tra cui 2 HDMI, 2 USB, AV e un’uscita audio da 3,5 mm, che lo rendono compatibile con una vasta gamma di dispositivi. Non farti scappare questa tripla offerta: acquistalo subito ad un prezzo fantastico! Nella confezione troverai anche un comodissimo zainetto per portarlo facilmente con te.