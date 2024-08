Proiettore WiMiUS S25 Mini, offerta top: oggi è tuo a metà prezzo

Cerchi una soluzione formidabile per l’intrattenimento domestico? Questo mini-proiettore della WiMiUS fa proprio al caso tuo, a maggior ragione perché oggi te lo puoi portare a casa ad un prezzo che non ha rivali.

Il proiettore WiFi Bluetooth WiMiUS S25 Mini è disponibile su Amazon ad appena 49€, grazie a un coupon sconto del 50%. L’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro, il mio consiglio è di mettere subito nel carrello il proiettore per essere sicuro di averlo a metà prezzo. Non rimane molto tempo…

Il WiMiUS S25 Mini vanta una luminosità di 7000 lumen, che garantisce immagini chiare e nitide anche in ambienti con luce ambientale. La risoluzione nativa è di 720p, supportando fino a 1080p, offrendo dettagli sufficienti per film, giochi e presentazioni. Questo proiettore è dotato di connettività WiFi e Bluetooth, permettendo una facile proiezione wireless da smartphone, tablet e laptop. Il Bluetooth consente inoltre di collegare altoparlanti esterni per migliorare l’esperienza audio.

Il design compatto del WiMiUS S25 lo rende facilmente trasportabile, ideale per chi ha bisogno di un proiettore versatile e leggero. Le sue dimensioni ridotte non compromettono la qualità delle prestazioni, rendendolo adatto sia per uso interno che esterno.

Il proiettore è semplice da configurare e utilizzare, con un’interfaccia utente intuitiva che facilita la navigazione attraverso le varie opzioni di connessione e impostazioni. Include anche un telecomando per un controllo comodo a distanza.

Non farti scappare questa occasione clamorosa: approfitta subito dello sconto del 50% per avere il WiMiUS S25 Mini ad un prezzo imbattibile!