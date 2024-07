Proiettore con Android, DOPPIA OFFERTA: risparmi subito 120€

Il meglio dell’intrattenimento, a portata di voce. Questo fenomenale proiettore compatto con Android e Google Assistant integrato è in offerta su Amazon ad un prezzo decisamente niente male, grazie ad un’imperdibile doppia offerta: lo paghi solo 179€, grazie ad uno sconto del 27% e al coupon da 40€ (si riscatta spuntando l’apposita casella).

Questo proiettore offre una risoluzione nativa Full HD 1080P e supporta contenuti 4K, garantendo immagini chiare e dettagliate. Grazie al suo sensore da 1/1.3 pollici e alla riduzione del rumore integrata, la qualità dell’immagine è eccezionale, sia in ambienti luminosi che in condizioni di scarsa illuminazione​.

Il proiettore è dotato di Android TV 11.0, che consente l’accesso a oltre 9000 app, tra cui Netflix, YouTube, Hulu, Disney+, e molte altre. Insomma, non è nemmeno necessario collegarlo a PC o dongle esterni: ha già tutto ciò che ti serve per guardare film e serie TV.

Con due potenti altoparlanti stereo integrati da 10W ciascuno, il proiettore offre un suono chiaro e potente. È ideale per l’uso sia interno che esterno, offrendo un’esperienza audio coinvolgente senza necessità di altoparlanti esterni​. Il proiettore è dotato di messa a fuoco automatica e correzione trapezoidale automatica, che regolano l’immagine per garantire sempre una proiezione nitida e ben allineata. In altre parole: è semplicissimo da usare e non sarà necessario smanettare più di tanto per ottenere la resa visiva migliore possibile.

Questo proiettore a 1080p con Android integrato è in offerta su Amazon ad un prezzo speciale: non perdere questa occasione e acquistalo subito a meno di 180€.