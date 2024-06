Proiettore compatto e portatile, offerta top: solo 94,99€ con il DOPPIO SCONTO

Il grande cinema ti serve ovunque, con questo pratico e stupendo proiettore portatile: ha addirittura una maniglia in ecopelle per facilitarne il trasporto. Normalmente proposto a ben 194€, oggi è tuo a un prezzaccio: appena 94,99€, grazie ad un doppio sconto (28% + coupon da 45€).

Come sempre, ti ricordo che per riscattare i coupon non dovrai fare altro che spuntare la casella che si trova sotto al prezzo (puoi farlo prima o dopo aver inserito il prodotto nel carrello).

Questo proiettore del brand FunFlix è straordinariamente semplice da utilizzare, grazie alla funzione di autofocus con un semplice tocco. Insomma, non dovrai perdere ore a ruotare rotelle nel tentativo di migliorare la qualità dell’immagine: fa tutto da solo. La correzione trapezoidale a quattro angoli ti aiuta a cambiare l’angolo di visione senza dover sportare il device. E poi troviamo lo zoom intelligente a 50 o 100%, che ti consente di ingrandire l’immagine fino a raggiungere una superficie di ben 300 pollici.

La qualità dell’immagine è più che buona, con una risoluzione HD 1080p, luminosità massima di 18000 lumen e un contrasto 1200:1. Potrai, poi, passare facilmente da un aspect ratio 4:3 oppure 16:9 a seconda del contenuto che stai guardando. Le casse sono integrate nel proiettore, ma se lo desideri potrai comunque connettere casse, soundbar o cuffie grazie alla connessione Bluetooth 5.2.

Insomma, nel complesso si tratta di un prodotto davvero ottimo. A maggior ragione, ti consiglio di non farti scappare questa offerta perché, a questo prezzo, si tratta di un’occasione estremamente ghiotta – che purtroppo potrebbe terminare in qualsiasi momento. Non fartelo scappare e acquistalo subito a solamente 94,99€.