Proiettore 4K: super offerta Amazon per un home cinema completo

Il proiettore Toptro 4K Full HD 1080P è un dispositivo altamente versatile, ideale per chi desidera un’esperienza di home cinema di alta qualità. Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 24%, può essere acquistato a 189,06€, rispetto al prezzo originale.

Questo proiettore non solo supporta la risoluzione 4K, ma offre anche una serie di funzionalità avanzate che lo rendono un’opzione eccellente per l’intrattenimento domestico. Tra queste, troviamo la messa a fuoco automatica e la correzione trapezoidale automatica.

Grazie alla tecnologia avanzata, il proiettore è in grado di mettere a fuoco automaticamente l’immagine in soli 3 secondi dopo essere stato spostato, garantendo una qualità visiva ottimale senza bisogno di interventi manuali. La correzione trapezoidale a 4 punti permette inoltre di posizionare il proiettore in quasi qualsiasi punto della stanza, mantenendo sempre una proiezione rettangolare perfetta.

Il dispositivo è dotato di un sistema operativo Android integrato, che consente di scaricare e installare direttamente applicazioni dall’App Store integrato, come YouTube, Netflix e Prime Video, senza la necessità di collegare ulteriori dispositivi come TV box o Fire TV Stick.

Con una luminosità di 700 ANSI e una risoluzione nativa 1080p Full HD, supportata da un rapporto di contrasto di 30000:1, il TOPTRO offre immagini chiare e dettagliate, perfette per godersi film, serie TV e giochi su uno schermo fino a 300 pollici. La funzione di zoom 50% permette di regolare la dimensione dell’immagine senza dover spostare fisicamente il proiettore. Davvero un ottimo prodotto, che oggi può essere tuo ad un prezzo estremamente competitivo: non perdere altro tempo e acquistalo subito risparmiando!