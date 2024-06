Princess: friggitrice ad aria con 12 programmi e cestello da 6,5L a 75€

Rendi ancora più veloce e sana la tua cucina senza spendere troppi soldi. In questo momento ti segnalo un’occasione strepitosa che trovi solo su Amazon. Dunque metti subito nel tuo carrello la friggitrice ad aria Princess a soli 75,99 euro, invece che 89,99 euro.

Anche se potresti non vederlo sul prezzo originale c’è uno sconto del 16% e dunque, se già il prezzo iniziale non era altissimo, con questo ribasso è da prendere al volo. Avrai per le mani un elettrodomestico utilissimo e versatile. I tuoi piatti saranno veloci e buonissimi. Inoltre se preferisci questa offerta ti dà la possibilità di pagare in comode rate da 15,20 euro per 5 mesi senza interessi. Un’offerta esclusiva per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritta al servizio fallo subito cliccando qui.

Princess: la friggitrice ad aria TOP a prezzo conveniente

Ciò che salta subito agli occhi è il rapporto qualità prezzo che è davvero incredibile. La friggitrice ad aria Princess è dotata di ben 12 programmi preimpostati che ti permetteranno di cuocere premendo semplicemente un tasto tantissimi piatti. E ha un cestello da 6,5 litri che ti permetterà di cuocere per almeno 9 persone.

Il suo design estremamente compatto la rende perfetta da mettere in qualsiasi posto, ed è anche elegante e moderna. Possiede un pratico pannello touch dove selezionare i vari programmi, la temperatura fino a un massimo di 200 °C, e un timer fino a 60 minuti. Inoltre le parti removibili le puoi tranquillamente mettere in lavastoviglie.

Non perdere tempo perché ce n’è davvero poco. Dunque prima che tutto finisca corri su Amazon e acquista la tua friggitrice ad aria Princess a soli 75,99 euro, invece che 89,99 euro. Completa l’ordine adesso e la riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonata? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.