Prince of Persia: The Lost Crown in SCONTO del 40% è DA PRENDERE

Una delle perle videoludiche uscite recentemente è in forte sconto su Amazon. Parliamo di Prince of Persia: The Lost Crown in versione Nintendo Switch. Il platform di casa Ubisoft prende tutto ciò che era bello nei capitoli originali e lo ripropone in chiave moderna, con una grafica mozzafiato e un gameplay fluido e divertente. Il suo prezzo, però, è la cosa più sorprendente dato che passa da 49,99€ a soli 29,98€!

Tutte le caratteristiche di Prince of Persia: The Lost Crown

In questa affascinante combinazione di platform e azione, verrai trasportato in una versione mitologica dell’antica Persia, dove il destino di un coraggioso principe e del suo regno è minacciato da una maledizione che distorce il tempo.

Incalzerai i panni del principe e affronterai i tuoi nemici con acrobazie spettacolari e attacchi precisi, eseguendo combo letali che ti faranno sentire invincibile. Potrai sfruttare i poteri del tempo a tua disposizione, rallentando i movimenti dei tuoi avversari, teletrasportandoti per evitare attacchi e annullare le azioni dei tuoi nemici. Non mancano, poi, le creature mitologiche e avversari corrotti dal tempo affrontabili in emozionanti battaglie che ti lasceranno senza fiato.

Scopri questo mondo affascinante e pericoloso ispirato all’antica Persia, ricco di dettagli mozzafiato e intrighi oscuri che ti terranno incollato allo schermo. In questo viaggio attraverserai una vasta gamma di biomi diversi, ognuno con la sua unica identità e i suoi pericoli in agguato, pronti a sfidare il tuo coraggio e la tua determinazione. Come gli altri capitoli, sarai chiamato a risolvere enigmi intricati, trovare tesori nascosti e completare missioni avvincenti mentre cerchi di svelare i segreti che si celano dietro la maledizione che affligge il regno.

Vivi un’avventura inaspettata con il fantastico Prince of Persia: The Lost Crown per Nintendo Switch. Pagalo solamente 29,98€ grazie a questo sconto del 40%!