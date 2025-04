Prime immagini della One UI 8 di Samsung: c'è un'importante novità

Il rollout della One UI 7 di Samsung sta incontrando numerosi ostacoli, con segnalazioni di bug che hanno costretto l’azienda a fermare temporaneamente il rilascio in tutto il mondo.

Mentre gli utenti Samsung aspettano con impazienza l’aggiornamento stabile basato su Android 15, le voci sul successore, vale a dire One UI 8 basato su Android 16, stanno già circolando in rete.

Lo sviluppo della One UI 8 di Samsung prosegue a passo spedito

Di recente, sono apparse online le presunte immagini della One UI 8 di Samsung, apparentemente ricavate da una build interna:

Immagini

Secondo quanto riportato da Smartprix, queste immagini mostrerebbero One UI 8 in fase “early alpha” su Samsung Galaxy Z Fold 6. Tuttavia, è bene mantenere un certo scetticismo, poiché non c’è modo di verificarne l’autenticità. Se effettivamente ci trovassimo al cospetto di una build interna, la presenza del patch di sicurezza di maggio 2025 non sarebbe una sorpresa, dato che i produttori di dispositivi hanno accesso anticipato ai bollettini di sicurezza prima della loro pubblicazione ufficiale.

Dalle immagini trapelate, sembra che la One UI 8 non introduca cambiamenti radicali rispetto alla versione precedentemente sviluppata da Samsung. L’interfaccia appare quasi identica a One UI 7, suggerendo che questa potrebbe essere una versione intermedia focalizzata sull’ottimizzazione piuttosto che su nuove funzionalità. Le modifiche visibili riguardano solo alcune app, come Galleria e Gestione File, e sono piuttosto minime.

Tuttavia, c’è un dettaglio interessante su cui sarebbe il caso di soffermarsi: la funzione Now Brief, inizialmente prevista per la serie dei Samsung Galaxy S25, potrebbe arrivare anche sui modelli precedenti che otterranno la One UI 8. Questa feature, che offre informazioni contestuali rapide, sarebbe già presente nella build trapelata, almeno secondo quanto affermato dal report.

Le indiscrezioni circolate finora suggeriscono un rilascio in forte anticipo da parte di Samsung, facendo a meno delle release x.1 e x.x.1 che solitamente l’azienda introduce a metà ciclo.