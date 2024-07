Prime Day 2024, Roomba Combo j9+: sconto imperdibile del 41%, anche a rate

Amazon inaugura il Prime Day del 2024 con un’offerta clamorosa tutta dedicata alla pulizia della casa. L‘iRobot Roomba Combo J9+, il top di gamma del brand americano, è in offerta con un pazzesco sconto del 41% sul suo prezzo di listino. Oggi lo paghi 799€ anziché 1399€. E’ il prezzo minimo storico registrato da questo prodotto sull’e-commerce.

Fa parte della linea Combo di iRobots, dunque non si limita ad aspirare la polvere dai pavimenti ma integra anche un efficiente sistema di pulizia con mop in grado di sciogliere e rimuovere anche lo sporco più ostinato. Nella confezione troverai anche l’avanzata stazione multifunzione, che non si limita a ricararicare la batteria del robot ma ha anche la funzione di auto svuotamento.

Ogni volta che il robot tornerà alla base, sostituirà il serbatorio della polvere e ricaricherà l’acqua in automatico. Grazie al suo sistema di navigazione avanzato, è in grado di mappare la tua casa in modo accurato, assicurando una copertura efficiente di tutte le aree. Utilizza la tecnologia di navigazione iAdapt 3.0 con vSLAM, che gli consente di creare mappe dettagliate e di navigare in modo intelligente evitando ostacoli e scale​

In termini di controllo, questo robot offre diverse soluzioni: lo puoi attivare semplicemente premendo un pulsante fisico, oppure dall’applicazione o, ancora, usando i comandi vocali grazie al supporto ad Alexa e Google Assistant. Insomma, è semplicissimo da usare ed è alla portata di tutti i membri della famiglia, anche quelli più anziani e che non hanno dimestichezza con i telefoni smartphone.

Il design è estremamente moderno ed elegante, con un colore dominante nero – ripreso anche dalla stazione multifunzione – che viene interrotto da degli elementi a contrasto color rame. Nel complesso, l‘iRobot Roomba Combo J9+ è uno dei più avanzati robot 2-in-1 sul mercato. Non farti scappare questa occasione: acquistalo al prezzo minimo storico prima che termini la promozione! Ti ricordiamo che al momento del checkout, se lo desideri, potrai scegliere di pagarlo a rate.