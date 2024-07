Prime Day con Tineco: OFFERTE IMPERDIBILI sulle lavapavimenti

Tineco, rinomato brand nel settore dei lavapavimenti e aspirapolveri smart, continua a dominare le vendite su Amazon, scelto da 14 milioni di utenti in tutto il mondo. Il brand si conferma il più apprezzato e acquistato su Amazon, nella categoria “lavapavimenti”, della quale è leader di mercato.

Per celebrare questo successo, Tineco parteciperà al Prime Day 2024 con sconti imperdibili il 16 e 17 luglio, offrendo offerte speciali sui prodotti delle linee FLOOR ONE e PURE ONE. Queste promozioni renderanno la pulizia domestica più efficiente e conveniente. Scopriamo insieme i dettagli delle offerte disponibili.

Le migliori offerte Tineco al Prime Day

Non perdiamoci in chiacchere e vediamo subito le migliori offerte disponibile per il Prime Day. Inoltre, per sbloccare uno sconto ulteriore del 2% basta aggiungere il codice esclusivo KZPS27HJ in fase di check-out.

TINECO FLOOR ONE S5

Il FLOOR ONE S5 è il lavapavimenti smart ideale per chi cerca una pulizia rapida ed efficiente. Dotato della tecnologia iLoop Smart Sensor, può individuare e rimuovere sia lo sporco fresco che quello ostinato. Il suo design prevede una testina flessibile, pesa 4,5 kg e ha un’impugnatura ergonomica, rendendolo maneggevole e facile da utilizzare. La batteria offre un’autonomia di 35 minuti e il dispositivo è equipaggiato con due serbatoi separati per l’acqua pulita e quella sporca.

Questo lavapavimenti sarà disponibile su Amazon e sullo store Tineco a un prezzo speciale di 289€, rispetto al prezzo di partenza di 519€, con uno sconto del 42%.

TINECO FLOOR ONE STRETCH S6

Il FLOOR ONE STRETCH S6 è ideato per raggiungere anche gli angoli più difficili grazie alla sua flessibilità a 180 gradi. Equipaggiato con tecnologie avanzate come il sensore iLoop Smart Sensor e il sistema di autopulizia MHCBS, questo modello offre un’autonomia migliorata di 40 minuti. Il design aggiornato include un serbatoio dell’acqua pulita posizionato sopra la spazzola e un’altezza di soli 13 cm quando completamente esteso. Inoltre, il nuovo sistema di separazione dell’acqua sporca a tre camere distingue efficacemente tra solidi, liquidi e aria, proteggendo il motore e garantendo la massima potenza di pulizia.

In occasione del Prime Day, il TINECO FLOOR ONE STRETCH S6 sarà disponibile su Amazon e sullo store Tineco a 479€, rispetto al prezzo di partenza di 599€, con uno sconto del 20%.

TINECO FLOOR ONE SWITCH S7

Il FLOOR ONE SWITCH S7 è una soluzione 5-in-1 con vari accessori per una pulizia completa. La tecnologia innovativa FlashDry permette un lavaggio di 2 minuti seguito da una fase di asciugatura di 5 minuti, assicurando un rullo privo di odori in soli 7 minuti. Questa funzionalità lo rende perfetto per abitazioni con bambini e animali domestici.

Un prodotto che come parola d’ordine ha versatilità, sarà disponibile su Amazon e sullo store Tineco a un prezzo speciale di 719€, rispetto al prezzo originale di 899€, con uno sconto del 20%.

TINECO FLOOR ONE S7 Pro

Il modello di punta, FLOOR ONE S7 Pro, assicura una pulizia efficiente combinando aspirazione e lavaggio simultanei. Grazie al sistema MHCBS, offre una pulizia superiore rimuovendo efficacemente lo sporco con un raschietto integrato e rulli che ruotano a 450 giri al minuto. Questo sistema accelera il tempo di asciugatura della spazzola e riduce al minimo i residui di acqua sporca, prevenendo così la formazione e la diffusione di muffe e batteri.

Il top di gamma dell’azienda sarà anche lui in forte promozione, in particolare su Amazon e sullo store Tineco a un prezzo speciale di 529€, rispetto al prezzo originale di 799€, con uno sconto del 29%.

TINECO PURE ONE X Pet

Il PURE ONE X Pet è perfetto per chi possiede animali domestici, grazie alla tecnologia ZeroTangle che evita i grovigli di peli. Con una durata della batteria di 45 minuti e il sensore intelligente iLoop, questo aspirapolvere regola automaticamente la potenza in base al livello di sporco. Può essere rapidamente convertito in un aspirapolvere portatile per eliminare i peli dagli arredi, come divani e tappeti.

Il numero uno degli aspirapolveri per abitazioni con animali domestici sarà in offerta su Amazon a un prezzo speciale di 179€, rispetto al prezzo originale di 329€, con uno sconto del 46%.