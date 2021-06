È arrivata l'ora di acquistare un nuovo Mouse. Grazie al Prime Day sono in offerta numerosissimi modelli che vantano degli sconti imperdibili. In tutto il catalogo presente sull'e-commerce se ne distinguono in particolare 7 che sono dedicate sia al mondo del Gaming che all'utilizzo in ambito lavorativo. Lo sconto, in particolare, oscilla tra il 39% e il 56% creando una vera e propria occasione d'acquisto unica.

Le spedizioni per tutti i prodotti sono ovviamente Prime e quindi effettuate in circa 48 ore dal momento dell' acquisto.

Logitech G Pro

Il primo Mouse da considerare per un acquisto è il Logitech G Pro. È un Mouse wireless pensato per il Gaming ma si adatta facilmente a funzioni anche quotidiane. In totale sono presenti 8 pulsanti programmabili è tra le caratteristiche di spicco figurano i DPI a 25600, illuminazione RGB e la tecnologia plug and play disponibile sia su Mac che Windows.

Il prezzo finale di questo dispositivo è di €89,99 su Amazon contro i €150,99 originali.

Razer Viper Ultimate

Il Mouse Razer viper ultimate è anch'esso un dispositivo wireless pensato per il Gaming. Vanta un sensore ottico da 20000 DPI e con la sua batteria integrata assicura fino a 70 ore di gioco consecutivo. Tra le altre caratteristiche sono presenti l' illuminazione RGB è il tasto ottico per Mouse Razer. Inclusa in confezione c'è anche la charging dock con cui ripristinare la batteria del dispositivo in tempi rapidissimi.

Il prezzo finale di questo dispositivo è di €94,99 su Amazon contro i €169,99 originali.

Trust Verto

Trust verto è il Mouse verticale ergonomico privo di cavi. Grazie al suo ricevitore USB si collega al dispositivo principale in modo wireless. È adatto agli utenti che utilizzano la mano destra e vanta 3 livelli di DPI modificabili. L'utente, infatti, può optare per gli 800, 1200 o 1600 a proprio piacimento. Sono presenti inoltre due pulsanti azionabili con il pollice per andare avanti e indietro.

Il prezzo conclusivo di questo modello è di soli €15,99 su Amazon rispetto ai €29,99 di listino.

Corsair Harpoon Wireless

Quarto Mouse da prendere in considerazione durante questi Prime Day e il Corsair Harpoon. Privo di cablatura, questo dispositivo vanta un sensore ottico da 10000 DPI. Tra le altre caratteristiche sono presenti una retroilluminazione a led RGB e un'autonomia di più di 60 ore di gioco con una sola carica.

Il prezzo finale di questo dispositivo è di €43,99 su Amazon rispetto ai €99,90 originali.

Kensington Mouse Expert

Rientra nella categoria best buy di Mouse il dispositivo di Kensington Mouse Expert. È un modello fuori dalla norma in quanto presenta una struttura particolarissima che viene resa speciale dalla presenza di una trackball. Può essere utilizzato sia da persone che utilizzano la mano destra che la mano sinistra. Inoltre compatibile sia su dispositivi Windows che Mac OS ed è wireless.

Il prezzo finale di questo dispositivo è di soli €70,49 su Amazon contro i €153,92 di listino.

Corsair Dark Core

Penultimo Mouse da prendere in considerazione e il Corsair Dark Core. È un Mouse wireless che vanta un sensore ottico da 18000 DPI e ben 8 pulsanti programmabili a proprio piacimento. Anche in questa variante non manca l'illuminazione dinamica RGB ma la caratteristica saliente è rappresentata dal supporto alla ricarica wireless Qi.

Il prezzo finale di questo prodotto è di €78,99 su Amazon rispetto ai €129,99 originali.

HP mouse Omen Vector

Ultimo modello di Mouse che spicca durante il Prime Day è il HP Gaming Omen Vector, un prodotto wireless che possiede ben 6 tasti programmabili. Spicca il sensore ottico che consente di modificare DPI da 100 a 16 mila a proprio piacimento. I LED sono personalizzabili ed è presente la tecnologia Warp wireless.

Il prezzo finale di questo dispositivo è di soli €55,99 su Amazon rispetto ai €99,99 di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

