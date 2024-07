Prime Day 2024, l'iPhone 15 è in offerta al PREZZO MINIMO STORICO

Non ci sono più scuse, con questo sconto clamoroso, è arrivato finalmente il momento di acquistare il nuovo iPhone 15. La versione da 128GB del flagship di Apple è disponibile su Amazon a soli 749€, grazie ad un robusto sconto del 23%. Esatto, in occasione di quest’ultima giornata dei Prime Day 2024, può essere tuo al miglior prezzo di sempre.

Se lo ordini subito, lo riceverai a casa entro domenica. Inoltre, ti ricordo che per gli acquisti così importanti è possibile dilazionare il pagamento in più rate mensili: ti basterà scegliere Credit Line di Cofidis come metodo di pagamento.

L’iPhone 15 introduce un design aggiornato rispetto al suo predecessore, l’iPhone 14, con bordi più arrotondati e un retro in vetro infuso con colori. Una delle principali novità è la sostituzione del notch con la Dynamic Island, che migliora l’interazione utente offrendo notifiche e controlli in modo più dinamico e visibile. Fino ad un anno fa, era un’esclusiva dei modelli più costosi della linea Pro.

Il display da 6,1 pollici OLED mantiene una risoluzione di 2556 x 1179 pixel, garantendo immagini nitide e vivide, anche se il refresh rate rimane a 60Hz.

‘iPhone 15 è alimentato dal chip A16 Bionic, lo stesso utilizzato nei modelli Pro dell’iPhone 14. Questo processore offre prestazioni eccellenti, gestendo con facilità qualsiasi app o gioco. Il chip include una CPU a sei core, una GPU a cinque core e un motore neurale a 16 core.

Non c’è altro da aggiungere: a questo prezzo va acquistato subito. Non perderti questa offerta, hai tempo fino a mezzanotte di oggi.