PREZZO STRACCIATO per l'SSD portatile da 1TB di Samsung (-26%)

Grande offerta di Amazon che sta praticamente regalando uno dei migliori SSD portatile da 1 TB. Dunque fai alla svelta prima che l’offerta sparisca. Metti subito nel tuo carrello Samsung T7 a soli 88,86 euro, invece che 119,99 euro.

Come puoi vedere adesso il prezzo è molto più basso, con lo sconto del 26% risparmi circa 31 euro. Per questo dispositivo è un ottimo ribasso. Potrai tenere tutti i file che desideri, anche quelli di grandi dimensioni. Li trasferisci da un device all’altro in modo veloce e sei sicuro che non si rovinano.

Samsung: SSD meraviglioso a un prezzo minuscolo

Ovviamente un SSD portatile è molto più veloce rispetto a un Hard Disk e non starò qui a spiegare i dettagli, ma stiamo parlando di una velocità 2 o 3 volte superiore. Questo ad esempio, ha una velocità di fino a 1.050 MB/s. Quando fai clic il file sarà già copiato nella cartella di destinazione.

Inoltre ha un design molto robusto, grazie a una scocca in metallo può sopportare cadute fino a 2 metri di altezza senza danneggiarsi e danneggiare i file all’interno. Puoi usare la protezione dei file con password ed è compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi: Windows, Mac, e Android.

Insomma un vero portento che ti permette di avere tutto ciò di cui hai bisogno all’occorrenza. Oggi tra l’altro risparmi parecchio. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Samsung T7 a soli 88,86 euro, invece che 119,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.