Prezzo SHOCK: AirPods 2ª Generazione (-40€)

Stanco delle tue vecchie cuffiette con filo? Passa agli auricolari AirPods di 2ª Generazione, la combinazione perfetta di innovazione tecnologica e design sofisticato, ora disponibili in offerta a 109,99€ invece di 149,00€. Grazie alla configurazione intuitiva e alla connessione automatica con tutti i dispositivi Apple, gli AirPods di 2ª Generazione permettono di passare rapidamente dall’ascolto della musica alle chiamate, tutto con una qualità audio cristallina.

Prezzo incredibile per gli auricolari AirPods 2ª Generazione

La tecnologia avanzata di questi auricolari include il chip H1 di Apple, che garantisce una connessione wireless più stabile e veloce, oltre a una riduzione del tempo di latenza audio. Questo rende gli AirPods perfetti non solo per ascoltare musica e podcast, ma anche per godersi film e giochi senza ritardi. La funzione “Hey Siri” consente di attivare l’assistente vocale senza bisogno di toccare gli auricolari, facilitando ulteriormente la gestione delle chiamate, l’invio di messaggi e il controllo della riproduzione musicale semplicemente con la voce.

Gli AirPods di 2ª Generazione sono progettati per essere ergonomici e leggeri, offrendo un comfort ottimale per lunghe sessioni di ascolto. La custodia di ricarica, inclusa con gli auricolari, fornisce diverse ricariche aggiuntive per un totale di oltre 24 ore di ascolto, garantendo che gli AirPods siano sempre pronti all’uso.

Ovviamente, la qualità audio è uno dei punti di forza degli AirPods di 2ª Generazione. Dotati di driver ad alte prestazioni e una cancellazione attiva del rumore, offrono bassi ricchi e profondi, medi naturali e alti cristallini, assicurando un’esperienza d’ascolto coinvolgente e bilanciata. La tecnologia beamforming dei microfoni aiuta a filtrare i rumori di fondo durante le chiamate, garantendo che la voce sia sempre chiara e nitida.

Gli AirPods di 2ª Generazione sono compatibili con tutti i dispositivi Apple e possono essere facilmente configurati e sincronizzati con iPhone, iPad, Apple Watch e Mac. Grazie ai sensori ottici e agli accelerometri integrati, gli auricolari possono rilevare quando vengono indossati e mettere in pausa la riproduzione quando vengono rimossi, migliorando ulteriormente l’efficienza della batteria e l’esperienza d’uso. Approfitta immediatamente dello sconto e acquista gli AirPods di 2ª Generazione a soli 109,99€.