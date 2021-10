Dbrand non vende più DarkPlates per PS5: ecco perché

Dbrand, l'azienda canadese nota per le sue skin per device mobili e console, sembra essersi trovata in una situazione alquanto scomoda. All'inizio del 2021, la società ha annunciato che avrebbe venduto skin nere per la console PlayStation 5 di Sony. Stiamo parlando delle famigerate “Darkplates“. Oggi, la società ha annunciato che smetterà di vendere i suddetti accessori, a causa di una lettera di diffida da parte del produttore della console, Sony Interactive Entertainment.

Dbrand ha ricevuto una lettera di diffida da parte di Sony

Questo annuncio arriva tramite un post pubblicato sul profilo Reddit di Dbrand; la società invita i Redditor a visitare la pagina del prodotto dell'azienda, che non offre più i Darkplates.

Nel resto del comunicato, la compagnia cita la lettera di cessazione di Sony, la quale ha evidenziato che i Darkplates “replicano il design del prodotto protetto [Sony Interactive Entertainment]“.

Per concludere, la lettera menziona il fatto che che Sony ha chiesto a Dbrand di “rimuovere prontamente e permanentemente tutte le attività di marketing e promozione per e cessare tutte le vendite in tutto il mondo di maschere con la configurazione del prodotto delle maschere PS5 di SIE o qualsiasi configurazione di prodotto simile, inclusi senza limitazione tutti maschere attualmente in vendita su dbrand.com.”

Quando Dbrand ha annunciato i suoi piani ad inizio anno, ha aggiunto lo slogan “Forza Sony, vai avanti e denunciaci“. La società conclude il post affermando di aver soddisfatto la richiesta di Sony, aggiungendo il testo “per ora“, in grassetto.

