Prestito personale: 3 motivi che rendono Prexta la scelta più conveniente oggi

Prexta, parte del Gruppo Bancario Mediolanum, è sempre di più un importante punto di riferimento per tutti i consumatori alla ricerca di un prestito personale che sia conveniente oltre che flessibile e in grado di adattarsi alle proprie esigenze. L’istituto mette a disposizione un’offerta ricca e articolata, con tante soluzioni vantaggiose per poter accedere a un prestito con rimborso fino a 120 rate mensili. Per richiedere un prestito personale, quindi, basta collegarsi al sito ufficiale di Prexta tramite il link qui di sotto.

3 motivi per scegliere il prestito personale con Prexta

Per richiedere un prestito personale conviene puntare su Prexta. Ci sono almeno 3 motivi che rendono l’istituto del Gruppo Mediolanum la soluzione giusta per l’accesso al credito:

i consumatori possono scegliere tra tre diverse soluzioni di prestito : Prexta One per i piccoli progetti personali, Prexta Top per ottenere un importo più elevato (fino a 70.000 euro) e Prexta Compact per consolidare i prestiti già in corso e richiedere una liquidità extra, con una sola rata mensile; è sempre possibile, inoltre, aggiungere un’assicurazione

è sempre possibile, inoltre, aggiungere un'assicurazione l'istituto propone condizioni convenienti per l'accesso al credito con la possibilità di ottenere un piano di rimborso in un massimo di 120 mesi in modo da ottimizzare la rata mensile, rendendola sostenibile

gli utenti possono gestire l'intera procedura per l'accesso al prestito direttamente online, con un servizio digitale e di facile accesso

Ci sono, quindi, diversi ottimi motivi per cui scegliere un prestito personale con Prexta può essere una soluzione davvero conveniente, per tutte le tipologie di consumatore. Per verificare le condizioni del prestito proposto dall’istituto, sulla base delle proprie esigenze, è possibile consultare il sito ufficiale, tramite i link qui di sotto, e poi premere su Chiedi un prestito personale, avviando così la procedura online per il calcolo del preventivo.