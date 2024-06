Presa WiFi Meross: COSTA POCO e rende tutto INTELLIGENTE, 11€ Amazon

Hai diversi dispositivi acquistati magari un po’ di tempo fa che non sono smart e vorresti renderli intelligenti senza spendere troppo? Allora dai un’occhiata a questa super offerta. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la presa WiFi Meross a soli 11,89 euro, invece che 16,99 euro.

Anche se potresti non visualizzarlo tieni presente che sul prezzo originale c’è uno sconto del 30%, quindi oggi puoi averla con un notevole risparmio. E con questa presa intelligente potrai monitorare i consumi dei tuoi dispositivi collegati e controllarli addirittura quando sei lontano da casa.

Presa WiFi Meross a prezzo ridicolo

Con la presa WiFi Meross potrai avere in ogni stanza la soluzione ideale per avere ogni dispositivo con funzioni smart. Potrai controllarli da remoto e verificare i consumi semplicemente scaricando l’app dedicata. Inoltre è compatibile con i comandi vocali di Alexa, Google Home e Siri.

Puoi programmare l’orario di accensione o di spegnimento della presa così che il dispositivo collegato si attivi o si disattivi in contemporanea. Ad esempio lo puoi usare per attivare la macchina del caffè poco prima del tuo risveglio o per far spegnere le luci nella stanza dei tuoi bambini. Il suo design è compatto e pratico, la puoi mettere in qualsiasi presa e collegarci qualsiasi cosa.

Non perdere tempo perché a un prezzo del genere la vorranno sicuramente tutti e l’offerta scadrà da un momento all’altro. Quindi vai adesso su Amazon e acquista la tua presa WiFi Meross a soli 11,89 euro, invece che 16,99 euro. Se concludi l’ordine ora la riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo adesso cliccando qui.