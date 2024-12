Presa smart e casa intelligente: 10€ per rivoluzionare i tuoi prodotti

Una presa smart con cui rendere la casa speciale sotto tutti i punti di vista. Se vuoi mettere alla prova i tuoi assistenti vocali o semplicemente avere una gestione intelligente a disposizione, con la presa smart di TP Link non puoi commettere errore. Comodissima e pratica oltre che semplice e rapida da installare in casa. Puoi acquistarla a soli 9,90€ su Amazon con uno sconto del 24% che rende il prezzo eccellente. Approfittane ora e aggiungilo al carrello.

Presa smart eccellente: come si usa in casa

Introdurre una presa smart di TP Link in casa è un gioco da ragazzi. Con questo prodotto, infatti, rendi i tuoi dispositivi intelligenti e di ultima generazione con una spesa minima. Conta che per installarla ci metti due minuti contati visto che la colleghi alla presa di corrente e la usi come se fosse un adattatore. Completato questo passaggio, con l’applicazione sul tuo smartphone ottieni le varie impostazioni ma se hai anche un assistente vocale in casa, puoi connetterla al sistema.

Tapo P100 è tanto semplice quanto efficace. Grazie a lei sblocchi funzioni come:

gestione da remoto tramite applicazione;

tramite applicazione; gestione vocale tramite assistenti come Google Home e Amazon Alexa;

tramite assistenti come Google Home e Amazon Alexa; opzioni di programmazione per creare routine personalizzate;

per creare routine personalizzate; modalità assenza che simula la presenza in casa per evitare spiacevoli intrusioni.

Naturalmente puoi collegare qualsiasi prodotto come elettrodomestici, computer ma anche semplice lampade da tavolo e così via.

A soli 9,90€ su Amazon, la Tapo P100 è la presa smart firmata TP Link di cui non fare a meno. Approfitta dello sconto del 24% con un solo click e completa l’acquisto al volo.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.