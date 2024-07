Prepara succhi dei frutta freschissimi con la CENTRIFUGA Philips al -28%!

Qualcosa di più dissetante e goloso di un succo fresco nelle giornate afose? Impossibile! Ma se fa troppo caldo per uscire a comprarlo, tranquillo: grazie ad Amazon potrai prendere l’ottima centrifuga Philips Viva Collection a un prezzo incredibile. Il costo iniziale di 119,99€ viene completamente distrutto dallo sconto del -28%, arrivando a costare solamente 85,99€!

Tutte le caratteristiche della centrifuga Philips

La centrifuga Philips Viva Collection è pensata per rendere la preparazione di succhi freschi un’esperienza incredibilmente semplice grazie al suo motore da 800 watt. Questo le permette di estrarre fino a 2 litri di succo alla volta, garantendoti una scorta abbondante per tutta la famiglia o da tenere in frigo per le torride giornate estive.

Una delle caratteristiche che contraddistinguono questa centrifuga è la tecnologia QuickClean. Il setaccio liscio e le componenti rimovibili, lavabili in lavastoviglie, ti permetteranno di avere tutto in ordine in meno di un minuto. Inoltre, la funzione pre-clean elimina le fibre indesiderate dal coperchio e dal setaccio, rendendo la pulizia ancora più efficiente.

Ma la centrifuga Philips Viva Collection è anche intuitiva da utilizzare. Il contenitore della polpa trasparente ti permette di tenere d’occhio il processo di estrazione e di svuotarlo quando necessario. Inoltre, grazie all’app HomeID, avrai a disposizione un mondo di ricette e consigli personalizzati, per preparare succhi sempre nuovi e deliziosi.

Se cerchi una centrifuga affidabile, facile da usare e in grado di realizzare dei succhi di frutta al momento, Philips Viva Collection è servita sul piatto d’argento grazie al suo prezzo scontato di 85,99€, anziché i classici 119,99€!