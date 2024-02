Prenota il nuovo LEGO R2-D2 su Amazon: è semplicemente magnifico

Il nuovo set LEGO R2-D2 è una delle novità previste questa settimana dal marchio di mattoncini più famoso al mondo. Perfetto per gli amanti di Star Wars, questo set può essere prenotato su Amazon al prezzo di lancio di 99,99 euro: l’uscita è prevista questo venerdì, quindi se non lo riceverai nel weekend al massimo dovrai solo aspettare la nuova settimana. Ma ne vale davvero la pena.

LEGO R2-D2: prenota questo nuovo fantastico set

Questo set LEGO ti permetterà di ricreare il celebre droide R2-D2 utilizzando mattoncini LEGO, portando così uno dei personaggi più iconici della saga in casa tua. Il modellino è ricco di dettagli e offre un’esperienza di costruzione coinvolgente e divertente. Dotato di testa girevole a 360 gradi, di una terza gamba collegabile per le sue famose mosse, di un periscopio e di altri strumenti montabili sarà come avere questo fantastico personaggio di Star Wars sempre con sé.

Oltre al droide R2-D2, il set include anche una minifigure LEGO Star Wars di Darth Malak, completo di spada laser, per aggiungere un tocco di azione epica ai tuoi scenari di gioco. E non dimenticare la targhetta informativa su R2-D2 e il supporto decorato per la minifigure, che celebrano il 25° anniversario di LEGO Star Wars.

Un giocattolo per i più piccoli, ma forse soprattutto un fantastico gadget da collezione per tutti i fan di Star Wars. Comunque sia non perdertelo per niente al mondo e prenotalo adesso su Amazon a soli 99,99 euro.