Premio certo Nutella e Kinder: scopri come richiedere l'iconico set di tazzine

Blu, rosso, azzurro, giallo, verde e rosa: sono i colori delle sei tazzine da caffè in vetro protagoniste della nuova promozione Nutella e Kinder, che è possibile richiedere gratuitamente entro il 20 ottobre 2024 a fronte di una spesa minima di 30 euro di prodotti aderenti alla promozione.

Tazzine Nutella: i prodotti aderenti

Le sei tazzine in vetro colorato sono realizzate da Borgonovo, storica vetreria piacentina, in sei diversi colori e a forma dell’iconico barattolo Nutella. La capacità è di 9 cl e pesano 165 grammi l’una, per un valore indicativo dell’intero set di 30 euro.

E 30 euro è anche la spesa minima da effettuare per richiedere il premio certo: per aderire alla promozione è infatti necessario acquistare, anche in più scontrini, 30 euro di prodotti Nutella e Kinder entro il 20 ottobre. Quelli partecipanti sono:

Nutella (da 750g o superiore)

Nutella B-Ready (da 6 pezzi o da 10 pezzi)

Nutella & Go! (da 2 pezzi)

Nutella Biscuits (sacchetto da 304g)

Kinder Kinderini (sacchetto da 250g)

Kinder Brioss (da 10 pezzi)

Kinder Brioss latte & cacao (da 10 pezzi)

Nutella muffin (da 4 pezzi)

Nutella Croissants (da 4 pezzi)

Kinder Colazione Più (da 10 pezzi)

Kinder Colazione Più integrale (da 10 pezzi)

Kinder Pan e Cioc (da 10 pezzi)

Kinder Délice (da 10 pezzi)

Ferrero Fiesta (da 10 pezzi)

Kinder Cards (da 5 pezzi)

Kinder Pinguì (da 6 o 8 pezzi)

Kinder Paradiso (da 4 pezzi)

Kinder Fetta al Latte (da 7 o 10 pezzi)

Paterson’s Digestive (400g)

Delacre Cookies classique (da 136g)

Delacre Cookies noisette (da 136g)

Come richiedere il set di tazzine Nutella

Conserva gli scontrini per ogni acquisto: dovrai caricarli (purché siano parlanti, ovvero che riportino chiaramente il nome del prodotto acquistato) sul sito web Ferrero dedicato alla promozione, che puoi raggiungere cliccando qui. È necessario, se non già fatto in precedenza, registrarsi.

Raggiunti i 30 euro di spesa, sarà possibile richiedere il set di tazzine direttamente accedendo tramite la propria area personale. I punti vendita aderenti sono indicati nel regolamento ufficiale: in genere si tratta di ipermercati, supermercati, discount (anche di diverse insegne), ma è possibile anche partecipare acquistando tramite i canali e-commerce.

Non saranno validi scontrini emessi al di fuori del periodo promozionale, che va dal 9 settembre al 20 ottobre 2024. Una volta richiesto il set di tazzine colorate a forma di barattolo Nutella, le riceverai direttamente all’indirizzo indicato in fase di registrazione entro 180 giorni dalla richiesta.