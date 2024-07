PRECIPITA il prezzo delle Beats Studio3, cuffie wireless sconvolgenti

Un paio di cuffie wireless che conoscono tutti quanti e che beh, oggi puoi acquistare al 50%. Le Beats Studio3 sono eccezionali qualitativamente parlando e se vuoi un headset che sia comodo e che ti faccia sentire come in un concerto ogni volta che lo indossi, eccotelo servito.

Su Amazon lo sconto del 50% è un affare. Il prezzo viene letteralmente dimezzato per un affare senza precedenti. Apri la pagina e completa immediatamente l’acquisto ad appena 199€ con un click. Puoi pagare anche con 5 rate mensili senza interessi.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Beats Studio3, un paio di cuffie wireless che suonano una bomba

Sono tra le più famose al mondo e meritano anche di esserlo. Le cuffie wireless Beats Studio3 hanno fatto un po’ la storia nella loro versione cablata ma visto che i tempi vanno avanti, oggi le trovi disponibili anche in versione senza fili. La connessione è un gioco da ragazzi su qualunque dispositivo ed è stabile e lunga distanza per non avere mai problemi.

Indossale per ore e ore grazie alla loro forma creata ad hoc per essere confortevole e mai di troppo. I padiglioni sono come cuscini morbidissimi sulle tue orecchie e dal momento che sono over ear, ti isolano già dal mondo esterno. Tuttavia non ti preoccupare perché non manca all’appello cancellazione del rumore.

Audio fedele alla realtà con bassi profondi e toni alti melodiosi. La calibrazione dell’audio in tempo reale ti fa avere sempre le prestazioni massime per ascoltare i tuoi brani preferiti esattamente come sono stati pensati. Non mancano all’appello i microfoni per poter anche effettuare telefonate.

L’autonomia, infine, ammonta a 22 ore con una sola carica.

Collegati subito su Amazon dove acquisti le tue Beats Studio3 a soli 199€ con sconto del 50% ora su Amazon.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.