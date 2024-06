Praticamente regalato: Chromebook Acer ricondizionato in offerta a soli 80,10€

Economico e super versatile. Questo Chromebook dell’Acer ricondizionato è in offerta su eBay ad un prezzo ridicolo: usando il codice “RICONDIZIONATO24” lo paghi appena 80,10€. Praticamente te lo stanno regalando.

Con uno schermo da 11,6 pollici, il dispositivo è compatto e leggero, facile da trasportare e ideale per studenti o professionisti in movimento. La sua capacità di ruotare di 360 gradi consente di utilizzarlo in modalità laptop tradizionale, modalità tablet, oppure modalità tenda e stand, per metterlo sul comodino e goderti un bel film senza distrazioni.

Dal punto di vista delle prestazioni, l’Acer Chromebook R11 è equipaggiato con un processore Intel Celeron, supportato da 4 GB di RAM. Questa combinazione è sufficiente per la maggior parte delle operazioni: ti ricordiamo che ChromeOS offre un’esperienza in cloud, in sinergia con i servizi di Google – come Google Doc – e le principali applicazioni del Play Store.

La memoria interna è da 32GB ma, anche in questo caso, non si tratta di un vero limite: sia perché puoi espanderla con le schede SD, sia perché potrai contare sullo spazio di archiviazione di Google Drive e Google One.

L’autonomia è robusta: l’Acer Chromebook R11 offre fino a 10 ore con una singola carica, rendendolo una scelta perfetta per gli studenti universitari e delle superiori. Non farti scappare questa offerta: acquista subito Acer Chromebook R11 a soli 80,10€.