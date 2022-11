Powerbank personalizzati: l'energia è il messaggio

Quando si pensa ai gadget personalizzati, con sempre maggior insistenza il pensiero va al più utile, interessante e significativo degli esempi disponibili: i powerbank. Questo strumento ha infatti in sé caratteristiche peculiari, tali da renderlo ideale ai fini della personalizzazione per trasformarlo in omaggio, regalo o dispositivo per la comunicazione integrata di brand.

Questo perché si tratta:

di un dispositivo universalmente noto e adottato, quindi ideale per chiunque; di un dispositivo utile e comodo, dunque utilizzato poiché rispondente ad una funzione specifica rispondendo ad una esigenza diffusa; di uno strumento con ampie facciate regolari, ideali per una personalizzazione visibile e di qualità;

Powerbank personalizzati in ogni sfumatura

I powerbank personalizzati rappresentano dunque l’idea migliore per poter accogliere un nuovo dipendente, per legare a sé un cliente, per impreziosire il kit di strumenti a disposizione del proprio team. GiftCampaign, leader nello sviluppo di gadget personalizzati di questo tipo, dispone di una vasta serie di formati e versioni, tali da rendere la scelta oltremodo semplice.

L’ampio catalogo, infatti, li vede disponibili:

in vari formati , dal portachiavi alla versione tascabile, fino alla versione da tavolo;

Poter scegliere è cosa che va ben oltre la sola libertà di poter avere esattamente il gadget che si desidera. Un gadget personalizzato, infatti, non è soltanto frutto di una scelta: è qualcosa che deve veicolare un messaggio di brand e, in quanto tale, va declinato in base a contesto, messaggio, azienda, destinatario, occasione. Nel momento in cui si pensa al gadget, insomma, occorre immaginarlo in sinergia con la personalizzazione che si andrà ad apportare.

GiftCampaign è la piattaforma ideale per realizzare tutto ciò poiché accompagna la realizzazione dall’idea al prodotto in ogni singolo passaggio. L’ampio catalogo consente infatti di scegliere il prodotto migliore, ma su questa base ci sarà anche la fase progettuale e l’eventuale realizzazione di un campione virtuale dal quale poter carpire ogni dettaglio del prodotto finito. Prima di arrivare a produzione, confezionamento e invio, insomma, GiftCampaign consente di arrivare in modo guidato al miglior concept possibile, affinché il suo impatto visivo possa essere ideale e lo scopo possa essere raggiunto nel migliore dei modi.

La possibilità di ordinare anche soltanto piccole quantità di prodotto (qualità del tutto unica rispetto alla concorrenza) permette anche alle piccole realtà di poter attingere senza problemi a questa opportunità: sviluppare un piccolo kit aziendale di accessori o preparare gadget per la clientela potrà essere cosa alla portata di tutti, senza distinzioni di budget e senza restare esclusi da quelle iniziative a cui attingono solitamente soltanto aziende con volumi e numeriche superiori.

Powerbank è energia

Il messaggio principale che si offre con un powerbank è quello di uno scrigno di energia, strumento ormai sempre più prezioso nelle operazioni quotidiane. Ma l’energia non è preziosa soltanto perché il suo approvvigionamento è oneroso: è preziosa perché la sua funzione è vitale. Senza energia non si telefona, non si lavora, non ci si informa e si resta di fatto scollegati da un mondo digitale che sui flussi di energia costruisce ogni sua dinamica. Avere a disposizione uno scrigno che conserva e contiene energia, consentendo di trasportarla e di averla sempre appresso, significa regalare tempo, spazio, libertà.

I powerbank personalizzati sono pertanto qualcosa che va ben oltre l’omaggio tradizionale, poiché incarnano valori precisi ed immediatamente percepibili: il brand si fa custode e portatore di un carico di energia, intervenendo nell’emergenza e prolungando il ciclo di carica dei propri device. Si parte dai 2000 mAh e si arriva anche oltre 20.000 mAh, portando sotto la propria personalizzazione da qualche ora a qualche giorno di totale autonomia dalle ricariche a muro.

Un powerbank, inoltre, accompagna il destinatario ben oltre le sole ore lavorative: diventa device personale nel tempo libero, dispositivo di famiglia durante le vacanze, accessorio fondamentale durante il weekend. Il brand arriva non soltanto nei luoghi nei quali ci si immagina (sulla scrivania dei partner o sotto gli occhi dei clienti), ma anche in altri spazi collaterali, in momenti nei quali la visibilità del brand si fa promozione e senso di appartenenza. Non si tratta di un oggetto che resta in un cassetto o sulla scrivania, ma di qualcosa che per sua natura segue il destinatario del gadget, occupa una delle sue tasche ed al momento del bisogno diventa l’amuleto che risolve i peggiori guai.

Personalizzare i powerbank per i propri dipendenti o clienti significa quindi creare un contatto continuo attraverso i valori del brand. Lungi dall’essere qualcosa di vuoto e spento, i powerbank sono energia viva che – inevitabilmente – si fa omaggio gradito. Non resta quindi che cesellare il design del brand e la realizzazione del device, sapendo di andare sicuramente a segno anche solo con pochi euro.

Un oggetto può piacere o meno, mentre una carica di energia non può che essere cosa gradita poiché utile, salvifica, rassicurante. Come il tuo brand, che se ne fa portatore attraverso un semplice gadget sviluppato con intelligenza e qualità.

In collaborazione con GiftCampaign