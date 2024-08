Powerbank multiporta 26800mAh al minimo storico: già tua con 26€

La powerbank Charmast, con una capacità pari a 26800mAh e un design ultra compatto, è la scelta ideale per chi cerca un dispositivo di ricarica affidabile ad un prezzo super accessibile che, in questo caso, è addirittura inferiore ai 30 euro. Leggera e facile da trasportare, questa powerbank offre la possibilità di ricaricare rapidamente più dispositivi in contemporanea, grazie alle sue numerose porte.

Non perdere questa occasione: oggi su Amazon puoi acquistare la powerbank Charmast a soli 26 euro invece di 45 euro, grazie ad uno sconto eccezionale del 43%.

Crollo di prezzo per la powerbank Charmast

La powerbank Charmast rende semplice e veloce la ricarica dei tuoi dispositivi, grazie alle porte USB C, USB QC 3.0 e USB A, oltre agli ingressi per la ricarica della powerbank stessa. La porta USB C bidirezionale supporta lo standard QC 3.0, offrendo ricariche ultra rapide: molti smartphone e tablet possono raggiungere l’80% di carica in soli 35 minuti. Inoltre, la powerbank è dotata di un sistema che rileva automaticamente il tipo di dispositivo collegato, ottimizzando le impostazioni per ridurre le tempistiche al minimo necessario.

Ad un prezzo così vantaggioso, le scorte finiranno molto presto: aggiungi subito al carrello la powerbank Charmast da 26800mAh ed approfitta della consegna veloce per riceverla direttamente a casa tua.