Power Bank wireless (MagSafe) ultra sottile: ricarica veloce senza fili

Ti sei stufato dei classici caricatori portatili con il filo e vorresti qualcosa di pratico e veloce senza dover per forza connettere i cavi? Allora dai un’occhiata a questa occasione che trovi solo su Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello questo Power Bank wireless (MagSafe) a soli 22,79 euro, invece che 99,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon che puoi vedere in pagina.

Così facendo puoi avvalerti di uno sconto incredibile del 72% sul prezzo originale e di un ulteriore ribasso del 20% applicando il coupon. Il risparmio totale è davvero tanto. Potrei soprattutto avere un caricatore portatile senza fili potente e ultra sottile.

Power Bank wireless che nemmeno si vede

La straordinaria capacità di questo Power Bank wireless praticamente di scomparire lo rende un ottimo gadget. Lo dovrai semplicemente agganciare magneticamente al tuo iPhone e potrai vederlo subito riprendere vita. Ha uno spessore di meno di 1 cm e un peso di appena 119 grammi per cui non ti accorgerai nemmeno di averlo attaccato il tuo cellulare.

È compatibile con tutti i dispositivi che godono di una ricarica wireless magnetica, quindi non solo iPhone ma anche moltissimi altri brand come Samsung e Xiaomi. Ha una capacità da 5000 mAh e dunque è in grado di ricaricare completamente la maggior parte dei dispositivi mobili. Dato che è progettato per essere super versatile possiede anche un’uscita USB che ti permette quindi di ricaricare tutti i dispositivi che non godono della ricarica magnetica senza fili.

Fai in fretta perché questi coupon e sconti speciali scadono sempre in pochissimo tempo. Dunque non aspettare che sia tardi, vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Power Bank wireless (MagSafe) a soli 22,79 euro, invece che 99,99 euro. Per averlo a questo prezzo ricordati di applicare il coupon che puoi vedere in pagina. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.