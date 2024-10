Power Bank con capacità da 20000mAh e 2 uscite: versatile e inesauribile

Oggi puoi acquistare un caricabatterie portatile con una capacità esagerata e 2 uscite per ricaricare simultaneamente fino a 2 dispositivi a un prezzo decisamente vantaggioso. Dunque vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello questo Power Bank a soli 26,59 euro, invece che 39,99 euro. È esclusiva per i clienti Prime, se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Sul prezzo originale, anche se potresti non visualizzarlo, c’è uno sconto del 34% e quindi adesso hai veramente un ottimo risparmio. Soprattutto metti le mani su un dispositivo eccezionale che ti salverà in diversi momenti della giornata. Gode di una batteria inesauribile e di una ricarica veloce. A questo prezzo è da prendere subito.

Power Bank inesauribile con ricarica veloce

Le caratteristiche che deve avere un Power Bank fondamentalmente sono due, ovvero una batteria bella grande e una ricarica veloce. Questo le possiede entrambe. Gode di una capacità da 20.000 mAh che ti permette di ricaricare fino a 4 volte uno smartphone e almeno tre volte la maggior parte dei tablet.

A una ricarica veloce da 14 W ed è compatibile sia con i dispositivi Android che con i dispositivi Apple. Potrai usarlo per ridare energia a smartphone, iPod, tablet, cuffiette Bluetooth, consolle di gioco e tantissimo altro. Gode di un design abbastanza leggero e molto compatto, possiede delle piccoli indicatori LED che ti permettono di visualizzare la batteria residua. E con la doppia porta USB avrai la possibilità di caricare fino a 2 dispositivi contemporaneamente risparmiando tanto tempo.

Insomma una vera occasione d’oro. Quindi prima che sia tardi e il prezzo torni alla normalità vai su Amazon e acquista il tuo Power Bank a soli 26,59 euro, invece che 39,99 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.