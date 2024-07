Power Bank con 3 uscite che ricarica di tutto, ora al 43% di SCONTO

Non rimanere con la batteria del tuo smartphone scarica, acquista piuttosto un caricatore portatile leggerissimo e versatile a un prezzo sbalorditivo. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questo Power Bank a soli 17,98 euro, invece che 29,99 euro, applicando il coupon che vedi in pagina.

Dunque se fai veloce puoi avvalerti di un ribasso del 33% più di uno sconto del 10% con il coupon, per un risparmio eccellente. Avrai un dispositivo leggerissimo e sottile con cui potrai ricaricare tutti i tuoi device. Soprattutto quando sei spesso fuori casa diventa davvero indispensabile.

Power Bank potente e sottile a costo mini

Con questo Power Bank puoi uscire di casa tranquillo perché se la batteria del tuo smartphone si scarica la potrai riportare al 100% in pochissimo tempo. Infatti possiede una capacità di 10.000 mAh che ti permetteranno di ricaricare almeno due volte uno smartphone e circa una volta e mezza un tablet.

La ricarica è rapida e grazie alle 3 porte potrai ricaricare fino a 3 dispositivi contemporaneamente risparmiando anche tempo. Il suo design compatto e leggero, con un peso di soli 196 grammi e uno spessore di appena 1,5 cm, lo rendono il compagno perfetto. Possiede anche 15 livelli di protezioni per rendere la ricarica perfettamente sicura.

Questa offerta è destinato a scadere in poco tempo, quindi sii rapido. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Power Bank a soli 17,98 euro, invece che 29,99 euro, applicando il coupon che vedi in pagina. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.