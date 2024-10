Power Bank da 20000mAh con ricarica rapida fino a 3 device in doppio sconto

Quando esci di casa hai sempre paura che la batteria del tuo smartphone, tablet o smartwatch si scarichi nel momento peggiore possibile? Allora risolvi questo problema con una piccolissima spesa. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo Power Bank potente a soli 15,94 euro, invece che 39,97 euro. Per averlo a questo prezzo applica anche il coupon che vedi in pagina.

Così facendo dunque puoi avvalerti di un ribasso sul prezzo originale già applicato del 27% più un ulteriore sconto con il coupon del 45% per un risparmio totale di ben 24 euro. Una super promozione da non farsi scappare.

Power Bank potente, leggero e versatile

Con questo fantastico Power Bank non avrai più nessun problema. Puoi uscire di casa tranquillamente senza pensare alla batteria dei tuoi dispositivi perché la puoi riportare al 100% in pochissimo tempo e ovunque tu sia. Possiede una capacità da 20.000 mAh che ti consente di ricaricare 4 volte uno smartphone e più di 2 volte un tablet. Potrai ovviamente usarlo anche per ricaricare lo smartwatch, le cuffiette Bluetooth o per alimentare una consolle di gioco portatile.

È dotato di un design compatto e leggero con un pratico display LED che ti indica l’autonomia residua e ti permette di avere sempre tutto sotto controllo. Gode di 3 uscite USB, due Type-A e una Type-C, per ricaricare fino a 3 positivi contemporaneamente e risparmiare quindi tanto tempo. Ha diverse protezioni che lo rendono super sicuro e in confezione troverai già un cavetto incluso e una comodissima custodia morbida per portartelo dietro senza rovinarlo.

Questa è sicuramente una delle migliori offerte di oggi per cui non aspettare che sia troppo tardi. Vola su Amazon e acquista il tuo Power Bank a soli 15,94 euro, invece che 39,97 euro. Ricordati che per averlo a questo prezzo devi applicare il coupon che vedi in pagina. Quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.