Power Bank da 10000mAh con cavo integrato e 3 uscite tuo a soli 17€

Hai deciso di acquistare un caricatore portatile che ti permetta di riportare al 100% i tuoi dispositivi anche quando sei fuori casa? Allora dai un’occhiata a questa straordinaria promozione. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questo Power Bank a soli 17 euro circa, invece che 29,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina.

Così facendo puoi beneficiare di un ribasso sul prezzo originale del 24%, più di un ulteriore sconto del 25%, per un risparmio totale straordinario. Fai in fretta perché ovviamente la promozione non può durare a lungo. Con questo caricatore portatile compatto e pratico puoi ricaricare di tutto in qualsiasi momento.

Power Bank potentissimo e molto pratico

Sono tante le caratteristiche che rendono questo Power Bank uno dei migliori acquisti di oggi, oltre ovviamente al prezzo vantaggioso. Partiamo con il design, molto accattivante, dal peso di soli 186 grammi e dalle dimensioni inferiori a uno smartphone. Questo ti permette di averlo sempre con te. Inoltre gode di un cavetto integrato che puoi usare anche come laccetto.

Possiede una porta PD da 20 W che ti consente di ricaricare i tuoi dispositivi molto velocemente. Puoi usarlo su tanti device come smartphone, tablet, smartwatch, auricolari wireless, consolle portatili e tanto altro. Ha una capacità straordinaria da 10.000 mAh con cui potrai ridare vita a uno smartphone due volte completamente. Inoltre possiede 3 porte USB che ti permetteranno di ricaricare fino a 3 device contemporaneamente. È compatibile sia con i dispositivi Android che con quelli iOS e gode di protezioni che lo rendono sicuro.

Non attendere oltre. Questa promozione chiaramente durerà pochissimo. Perciò per riuscire ad avvalertene vai subito su Amazon e acquista il tuo Power Bank a soli 17 euro circa, invece che 29,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.