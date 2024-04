POTENZA BRUTA a prezzo MINI: Samsung Galaxy A33 5G giù del 29% su eBay

Il mid-range Android Samsung Galaxy A33 5G è in vendita su eBay a un prezzo molto conveniente quest’oggi, rappresentando di gran lunga l’occasione più ghiotta nella fascia di prezzo dei 200 euro. Apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo per le caratteristiche hardware del device, lo puoi acquistare ad appena 218€ con uno sconto immediato del 29%.

Il mid-range del colosso sudcoreano monta un bel pannello Super AMOLED a 90Hz ideale per guardare video ad altissima risoluzione Full HD+, mentre la scocca è realizzata in materiale idrorepellente e resistente alla polvere (certificazione IP67).

Samsung Galaxy A33 5G è in vendita su eBay con il 29% di sconto immediato

Alimentato da una mega batteria da 5000 mAh che ti accompagna per molte ore durante tutto il giorno, lo smartphone del colosso sudcoreano stupisce per lo più dal punto di vista fotografico; sul retro, infatti, svetta un modulo quadruplo capeggiato da un sensore principale da 48MP con tecnologia OIS per foto e video ad alta risoluzione.

Con un risparmio complessivo di ben 91€ su eBay hai a portata di mano un signor mid-range a marchio Samsung, addirittura con tanto di consegna rapida e gratuita in appena 72 ore inclusa nel prezzo; se vuoi, inoltre, acquistandolo tramite PayPal puoi anche scegliere di pagarlo in tre comode rate senza interessi e senza costi di spedizione extra.