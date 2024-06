Potente soundbar con batteria ricaricabile e Bluetooth: prezzo BOMBA (22€)

Questa potente soundbar portatile racchiude un’ampia gamma di funzionalità all’avanguardia, unendo un suono di alta qualità a una straordinaria versatilità. Infatti, è dotata di batteria ricaricabile e persino di connettività Bluetooth. In promozione su Amazon, hai la possibilità di portarla a casa a prezzo ridicolo, in questo momento. Per averla a 22,74€ soltanto basta metterla nel carrello e – prima di completare l’ordine – applicare il codice promozionale ” DYFXI2CU “. La ricevi in modo rapido e gratuito, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

Questa eccezionale soluzione audio si distingue per il suo design sofisticato e moderno. Il corpo in plastica resistente e il rivestimento in tessuto garantiscono non solo un aspetto elegante, ma anche una costruzione robusta in grado di affrontare gli impieghi più impegnativi. Con dimensioni compatte di 40 x 70.8 x 68.3 mm e un peso di soli 969 grammi, questo speaker è estremamente portatile e facile da trasportare ovunque tu vada.

Il cuore pulsante di questo dispositivo è rappresentato dai due driver da 5W, che insieme forniscono un’uscita audio massima di 20W. Grazie alla tecnologia di amplificazione avanzata e ai driver di alta qualità, ti offre un suono ricco, avvolgente e dal volume sorprendente per le sue dimensioni compatte. Sia che tu voglia ascoltare musica, guardare film o giocare, ti regalerà un’esperienza audio coinvolgente e di alto livello.

Ciò che rende questo altoparlante davvero unico è la sua connettività all’avanguardia. Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.1, puoi stabilire una connessione stabile e affidabile con una vasta gamma di dispositivi, come smartphone, tablet, laptop e perfino TV. Inoltre, è dotato di una pratica porta USB che ti consente di utilizzarlo anche come powerbank per ricaricare i tuoi dispositivi mobili.

Un ulteriore elemento di distinzione è la presenza di un’elegante illuminazione RGB integrata. Grazie a questa funzionalità, puoi personalizzare l’atmosfera del tuo ambiente con una vasta gamma di colori e modalità di illuminazione, creando un’esperienza davvero immersiva.

Grazie alla batteria al litio ad alta capacità da 1800 mAh, l’altoparlante offre un’autonomia fino a 6 ore di riproduzione musicale continua. Ciò lo rende il compagno ideale per le tue attività all’aperto, le feste in casa o semplicemente per godersi la tua musica preferita ovunque tu vada.

Insomma, questa soundbar compatta e potente è un vero e proprio gioiello di design e tecnologia. Grazie alla sua potenza audio, alla connettività avanzata e alle caratteristiche uniche come l’illuminazione RGB, rappresenta l’ideale compagno per un’esperienza musicale coinvolgente e personalizzata.

Approfitta di questo sconto pazzesco per prenderla a 22,74€ soltanto da Amazon: metti il prodotto nel carrello e – prima di completare il tuo ordine – incolla il codice ” DYFXI2CU “. A casa arriva in modo super veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime, ma dovrai fare in fretta: la disponibilità è limitatissima.