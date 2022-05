Postepay rinnova il suo Cashback da 10 euro al giorno

Postepay è uno dei servizi più apprezzati in Italia. Saranno le sue soluzioni a basso costo, le opzioni integrate e tutte le funzionalità extra che vengono aggiunte di volta in volta, ma il suo successo è davvero incredibile.

La novità che ha fatto maggiormente felici i clienti con attiva una sua carta di pagamento è che Postepay ha deciso di attuare un suo Cashback privato, nonostante il nuovo Governo Draghi avesse deciso di fermare quello di Stato.

Una scelta che ha incrementato ancora di più l’adozione delle sue carte di pagamento perché grazie a questo Cashback è possibile ricevere 1 euro ogni 10 euro spesi con Codice Postepay, fino a un massimo di 10 euro al giorno.

Una formula decisamente interessante che ha trovato parecchio favore tra gli utenti. Ma la cosa ancora più piacevole è che questo servizio è stato nuovamente rinnovato. Infatti, sarà attivo ancora fino al 31 maggio 2022.

L’annuncio è arrivato sul sito ufficiale di Posteitaliane, il Cashback di Postepay è stato rinnovato fino al 31 maggio 2022. Una notizia fantastica per chi ne sta beneficiando da quando è stato inaugurato. Infatti, nella nota ufficiale si legge:

Fino al 31 maggio 2022 con Postepay Cashback ricevi 1 euro di cashback per ogni transazione con Codice Postepay di almeno 10 euro nei punti vendita aderenti all’iniziativa, per un massimo di 10 euro giornalieri.

Con Codice Postepay puoi pagare in modo rapido, comodo e sicuro, inquadrando con l’app ufficiale il Codice QR presso gli esercenti convenzionati. Grazie a Postepay Cashback ti conviene!