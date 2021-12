Postepay: brutte notizie a tutti i clienti che possiedono la carta

Solitamente il periodo che avvicina al natale dovrebbe essere ricco di sorprese. Purtroppo però ci sono spesso delle eccezioni che confermano la regola. Quest'anno la brutta notizia tocca a tutti i clienti Postepay che hanno una carta di debito attiva. Infatti, dovranno accettare un importante aumento al canone annuo di questo servizio. Quelli colpiti saranno i titolari di Postepay Evolution. Ecco tutti i dettagli.

Postepay Evolution: aumenta il canone annuo

Poste Italiane ha commissionato una bella sorpresa a tutti i titolari di una Postepay Evolution, la carta di debito che prevede funzioni da vero e proprio conto corrente bancario. Utile e pratica per le sue funzioni smart, fino ad oggi si è rivelata una soluzione economica per chi volesse una carta che funga da conto corrente senza doverne aprire uno in banca.

Tuttavia le cose possono sempre cambiare, ma non sul fronte delle funzionalità bensì su quello del risparmio. Infatti, Poste Italiane ha recentemente comunicato che il canone annuo della Postepay Evolution è passato da 10 euro a 13 euro. L'aumento è stato applicato già dal 13 dicembre e per tutti i clienti che hanno attivato la carta prima dell'1 gennaio 2019.

Cambiano anche i costi di attivazione per i nuovi clienti. Per Postepay Evolution si dovranno pagare 5 euro per l'emissione della carta e 15 euro di ricarica. Tutti i prelievi sono gratuiti se effettuati tramite ATM di Poste Italiane, mentre costeranno 2 euro a operazione se effettuati in altri sportelli bancomat.

Poste Italiane ha motivato questi aumenti facendo leva su una serie di adeguamenti dei costi di gestione e dei servizi. Purtroppo infatti continuano ad aumentare luce, gas, materie prime e carburanti. Perciò l'azienda si è trovata costretta ad applicare alcune rimodulazioni per poter così rientrare nei costi delle spese vive. Ovviamente non saranno felici i clienti titolari della carta Postepay Evolution, ma dovranno comunque farsene una ragione o cambiare servizio.