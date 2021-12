Poste Italiane: continua l'incubo Postepay per molti clienti

Postepay è la carta di debito più diffusa in Italia. Uno strumento facile da utilizzare, ma soprattutto economico messo a disposizione da Poste Italiane. Molti sono gli utenti che se ne servono per i loro acquisti online o, semplicemente, per prelevare parte dei risparmi depositati sul conto Bancoposta. Purtroppo però è tornato l'incubo per questi clienti. Si tratta di un pericoloso SMS che sta già mietendo molte vittime cadute nella sua trappola. Il rischio è quello di perdere tutti i propri risparmi. Ecco come riconoscere questa terribile truffa smishing.

Poste Italiane e la truffa smishing di Postepay

Per attacco smishing si intendono tutti quegli SMS che, inviati da cybercriminali esperti, sembrano arrivare da un'azienda ufficiale. Solitamente si tratta quasi sempre di banche o società finanziarie. Questo perché permette a chi le realizza di mettere mano ai risparmi delle vittime. Ancora una volta si sta diffondendo un SMS che sfrutta il buon nome di Poste Italiane. Ecco il testo ufficiale:

Egregio cliente di Poste Italiane, Siamo spiacenti di informarla che abbiamo deciso di sospendere le sue operazioni sul sito delle Poste visto che lei ha ignorato la precedente richiesta di confermare la sua identità. Per poter riutilizzare la sua carta Postepay / Conto Bancoposta, si prega di confermare immediatamente le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione. La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche. Ci dispiace per il disagio arrecato! Servizio Assistenza di Poste Italiane

Appare ovvio l'obiettivo di questa comunicazione: spaventare l'utente che la riceve per spingerlo ad agire velocemente così da non rendersi conto che si tratta di una truffa. Infatti, in questo messaggio segue la soluzione. Si tratta di un link che rimanda a una pagina completamente identica a quella di accesso di Poste Italiane. Il povero malcapitato, inserendo le sue credenziali, darà libero accesso al conto corrente. Così i cybercriminali potranno realizzare la truffa e rapinarlo dei suoi risparmi.

Questa ennesimo raggiro conferma ancora una volta che a Natale stanno raddoppiando le truffe smishing tramite SMS. È perciò fondamentale non cadere in questa trappola riconoscendo immediatamente i pericoli del web.