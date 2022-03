Postepay: ecco l'elenco dei siti pericolosi dove non utilizzarla

Acquistare online è tanto semplice quanto pericoloso, soprattutto quando per pagare utilizzi carte di credito o carte prepagate. Non è così difficile incappare in siti poco sicuri dove i tuoi acquisti non risultano protetti e la clonazione del sistema di pagamento da te utilizzato può avvenire in un attimo. Ecco perché Postepay ha annunciato che non è più possibile utilizzare le sue carte per effettuare acquisti su siti che non sfruttano il PSD2.

Questo sistema, definito Direttiva dei Sistemi di Pagamento è una direttiva europea che serve a regolamentare i servizi di pagamento e i gestori dei servizi di pagamento all'interno dell'Unione europea. L'obiettivo è quello di aumentare la sicurezza e la protezione degli utenti che si apprestano a effettuare acquisti online. In sostanza, diventano incompatibili ai sistemi di pagamento Postepay tutti quei siti che non sono compatibili alle principali operazioni online mediante autenticazione forte.

Attualmente sono stati rilevati parecchi siti web dedicati allo shopping online che non rispondono a questa caratteristica indispensabile. Compongono una lista ben nutrita e aggiornata che vi proponiamo in questo articolo. Un aiuto per evitare di incorrere in spiacevoli conseguenze dato che, tra l'altro, i sistemi di pagamento Postepay non funzionano. Il rischio potrebbe essere quello di pensare in un qualche malfunzionamento e procedere con un'altra carta di credito o di debito mettendosi così in pericolo.

Postepay: la lista dei siti online incompatibili con il PSD2

Vediamo quindi quali sono i siti online che potrebbero rivelarsi pericolosi visto che non utilizzano il sistema PSD2. Postepay non funzionerà se vorrete effettuare acquisti su uno di questi shopping online. Perciò è molto utile essere a conoscenza e continuare ad aggiornarsi per evitare spiacevoli conseguenze.