Postepay, arriva la rivoluzione: ecco la nuova funzionalità con MasterCard

Postepay, una delle carte di debito più apprezzate dagli italiani, è pronta per una rivoluzione davvero incredibile. Il servizio promosso da Poste italiane ha da poco annunciato una novità molto utile che fornirà una comodità fantastica ai suoi utenti. In collaborazione con MasterCard è arrivata Tap & Go. Scopriamo insieme di cosa si tratta e perché è un'idea molto furba.

Postepay in collaborazione con MasterCard annuncia Tap & Go

Quante volte vi è capitato di recarvi in stazione, alla fermata dell'autobus o a quella della metro per prendere un mezzo pubblico e accorgervi di non avere abbastanza soldi per acquistarlo. Come fare? Se poi siamo in ritardo, rischiamo davvero di perdere l'unica nostra risorsa per farci arrivare puntuali alla destinazione. Ma questo, d'ora in poi, sarà solo un lontano e brutto ricordo. Infatti, grazie alla nuova funzionalità ideata da Postepay in collaborazione con MasterCard non dovrete più preoccuparvi di avere abbastanza moneta per acquistare il biglietto di qualsiasi mezzo pubblico.

Si chiama Tap & Go ed è il nuovo e rivoluzionario servizio che Postepay mette a disposizione di tutti i suoi clienti con attiva una carta prepagata o di debito compatibile ai circuiti MasterCard. In pratica, grazie a questa particolare partnership, chiunque ha accesso a questa funzione potrà pagare il biglietto direttamente ai tornelli contactless abilitati.

Niente più fila alle biglietterie sia fisiche che automatiche, basta ritardi per essersi dimenticati di acquistare il biglietto in anticipo o per non avere con sé abbastanza denaro per acquistarlo. Con Tap & Go di Postepay dovrai solo avere con te la tua carta di pagamento, avvicinarti al tornello e appoggiarla per effettuare automaticamente il pagamento. Ma come si può attivare questa incredibile funzione?

Come attivare Tap & Go

Vediamo ora come si può attivare la fantastica funzione Tap & Go sulla propria Postepay. Prima di mostrarvi i passaggi per farlo, è necessario che la vostra carta prepagata o di debito dia abilitata al circuito di pagamenti MasterCard e utilizzare i mezzi di trasporto pubblici gestiti dalle società di Roma, Milano, Torino, Napoli e Bari.

Ecco cosa dovete fare per abilitare la vostra carta di pagamento a Tap & Go direttamente dall'applicazione sul vostro smartphone:

apri l'applicazione proprietaria di Postepay o Bancoposta ;

o ; raggiungi la voce “Contactless” e attiva Tap & Go.

Scopriamo invece come attivare Tap & Go direttamente dal browser sul sito internet ufficiale:

vai su www.poste.it e accedi all'account personale collegato alla tua carta prepagata o di debito Postepay;

e accedi all'account personale collegato alla tua carta prepagata o di debito Postepay; raggiungi la sezione “Le mie carte” e attiva Tap & Go.

Infine, questo nuovo servizio è anche compatibile con i servizi di pagamento forniti dal vostro smartphone. Dovrete solo collegare la vostra carta Postepay al metodo di pagamento Apple Pay, se avete come dispositivo un iPhone, o Google Pay, se avete uno smartphone Android.

Insomma, dopo la nuova funzione di Postepay che vi protegge dalle frodi online, ora è arrivato anche un servizio davvero utile a vantaggio di tutti coloro che sono soliti prendere i mezzi pubblici per spostarsi dentro e fuori città.