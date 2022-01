PosteMobile: Ritorna la PROMO Creami WOW50 a 5,90€

Dopo la proroga della offerta Creami EXTRA WOW 20, attivabile solo presso gli Uffici Postali, PosteMobile ha deciso di rendere disponibile ONLINE ancora una volta la sua PROMO Creami WOW50 Giga fino al 16 Gennaio 2022.

PROMO Creami WOW50: i dettagli

La promozione a meno di 6 euro mensili dispone di 50 Giga di traffico internet in 4G e 4G+ sulla Giga Network di Vodafone fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload di velocità massima, minuti senza limiti di chiamate verso qualsiasi operatore sia mobile che fisso e SMS illimitati e verso tutti. Tutto questo a soli 5,90 euro ogni mese con rinnovo su credito residuo.

Oltre al bundle internet nazionale, in questa tariffa troviamo anche ben 3,87 Giga da utilizzare in roaming.

Questa tariffa low-cost del Full MVNO in questione è priva di vincoli di permanenza contrattuale ed è disponibile sia in portabilità sia per chi richiede un nuovo numero. Il prezzo è inoltre bloccato finché non cambierete operatore. Nel prezzo mensile troviamo oltre al bundle voce e dati anche il servizio di reperibilità, l'avviso di chiamata ed il controllo del credito residuo. Tutti questi servizi extra sono inclusi senza costi aggiuntivi.

Costi ed altro

Il totale da corrispondere solo la prima volta ammonta a 20 euro. In questa cifra troviamo i 10 euro della ricarica e gli altri 10€ per l'attivazione della promo.