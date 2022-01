PosteMobile: PROMO Creami EXTRA WOW 20 a 5,99€

PosteMobile ha deciso nelle ultime ore di estendere la scadenza della sua promozione Creami EXTRA WOW 20 al 18 Gennaio 2022.

PosteMobile Creami EXTRA WOW 20: i dettagli

La tariffa prevede 20 Giga di traffico dati in LTE su rete Vodafone fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload, minuti illimitati verso qualsiasi gestore mobile e fisso nazionale, SMS senza limiti e verso tutti. Il tutto a soli 5,99 euro al mese con rinnovo su credito residuo. Quest'offerta low-cost di Poste Mobile è attivabile sia in portabilità che richiedendo una nuova utenza esclusivamente negli Uffici Postali.

Con il 2022, oltre alla proroga, troviamo un'interessante novità per quanto concerne il quantitativo di traffico internet all'Estero. Il pacchetto disponibile in roaming è pari a 3,93 Giga, utilizzabili in tutta Europa.

L'offerta appena descritta ha le solite peculiarità di qualsiasi altra promo di PosteMobile ma soprattutto non possiede alcun vincolo contrattuale.

Costi ed altro

Creami EXTRA WOW 20 è attivabile solo presso gli sportelli di Poste Italiane e non prevede nessun contributo per l'attivazione della SIM. L'unica spesa da sostenere la prima volta ammonta a soli 10 euro che servono per rinnovare il primo mese di offerta. Tale promozione, inoltre, è disponibile solo fino al 18 Gennaio 2022, salvo eventuali proroghe decise dall'operatore in questione.