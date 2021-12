PosteMobile: nuova Creami EXTRA WOW 20 a 5,99€

Oltre alla proroga della promo a meno di 8 euro al mese che abbiamo visto ieri, decide di rendere disponibile la nuovissima Creami EXTRA WOW 20 ancora più economica!

PosteMobile Creami EXTRA WOW 20: i dettagli

La nuova promozione gode di 20 Giga di traffico internet in 4G+ sulla Giga Network di Vodafone fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload, minuti di chiamate senza limiti verso fissi e mobili in Italia e SMS illimitati e verso tutti. Tutto questo ad appena 5,99 euro ogni mese. La tariffa è attivabile solo negli Uffici Postali di tutta Italia e prevede il rinnovo mensile su credito residuo.

Inoltre, sempre incluso nel costo mensile della promozione appena sfornata troviamo 3,27 Giga da utilizzare in roaming per i viaggi all’interno dell’Unione Europea.

Come potete vedere, la tariffa è disponibile solo negli sportelli di Poste Italiane. Non è possibile quindi richiedere l’attivazione online.

Costi ed altro

Il costo di attivazione della SIM è pari a 0 euro, anziché 15 euro. Inoltre, la Creami WOW 20 è attivabile sia su nuovo numero sia richiedendo la portabilità da qualsiasi carrier.

Il prezzo di questa promo è bloccato per tutta la durata contrattuale che deciderete voi essendo un’offerta senza vincoli! La tariffa in questione è attivabile fino al 15 Dicembre 2021, proprio come la Creami EXTRA WOW 100.