PosteMobile Creami EXTRA WOW 50: 50 Giga a 6,99€

Creami EXTRA WOW 50 è la promozione di PosteMobile con 50 Giga di traffico dati a meno di 7 euro mensili. Attualmente, è in promozione in esclusiva ONLINE con costo di attivazione azzerato fino al 14 Settembre 2022.

Tale tariffa è disponibile per tutti i nuovi clienti che passano al virtuale su rete Vodafone oppure per coloro i quali intendono attivare una nuova numerazione. Vediamo dunque nel dettaglio la promozione recentemente lanciata da questo virtuale e disponibile senza costi di attivazione.

Creami EXTRA WOW 50: i dettagli della PROMO

La promozione di questo gestore virtuale che da poco ha annunciato anche il VoLTE offre ben 50 Giga di traffico dati anche in 4G+ sulla Giga Network di Vodafone con velocità massima raggiungibile fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload, minuti senza limiti e senza scatto alla risposta di chiamate verso tutti i gli operatori mobili e fissi di tutto il territorio nazionale e SMS sempre illimitati e verso qualsiasi carrier. Tutto questo ad un prezzo davvero molto interessante. Stiamo parlando di appena 6,99 euro mensili con rinnovo su credito residuo.

Inoltre, nel canone mensile ci sono inclusi anche 5,73 Giga di internet da utilizzare in roaming in tutto il suolo europeo. Oltre ai dati in Europa troviamo anche alcuni servizi gratuiti come il “Ti cerco” e “Richiama ora”, l’avviso di chiamata e il controllo del credito residuo al numero 401212.

Come dicevamo all’inizio, tale offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti. Quindi sia per chi passa da qualsiasi gestore sia per chi intende attivare un nuovo numero.

Costi ed altro

La tariffa in questione è disponibile sia ONLINE sia negli Uffici Postali. Il costo di attivazione in Posta è pari a 15 euro, mentre, nei canali a distanza è completamente gratuito fino al 14 Settembre 2022.

Inoltre, per le attivazioni tramite sito internet, la spedizione della SIM a domicilio è completamente gratuita.