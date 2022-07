Poste Mobile: ecco i device abilitati al VoLTE

Grazie alla tecnologia VoLTE solitamente presente nei tre principali operatori quali TIM, Vodafone e WINDTRE, è possibile effettuare chiamate anche navigando in 4G. Nelle ultime ore, anche il virtuale Poste Mobile ha annunciato il lancio di questa attesissima funzione.

Oltre alla possibilità di navigare in contemporanea alla chiamata è possibile effettuare le chiamate con una qualità audio maggiore grazie anche soprattutto al codec audio utilizzati dai vari gestori.

Poste Mobile: VoLTE disponibile, ecco come

Alcuni virtuali come Very Mobile, Kena Mobile e ho.mobile offrono già ai loro utenti la possibilità di fruire del VoLTE, acronico di Voice Over LTE.

Oggi però è arrivata l’ora anche per Poste Mobile. L’operatore del Gruppo Poste Italiane ha infatti annunciato gratuitamente l’implementazione in maniera graduale di questa tecnologia che avverrà in maniera definitiva entro l’estate del 2022.

Per ora l’MVNO sotto rete Vodafone ha stilato una lista di dispositivi compatibili con il VoLTE visualizzabile sul sito internet del gestore. Per comodità abbiamo deciso di elencarli qui sotto suddividendoli per marchio:

Samsung:

Galaxy A02s

Galaxy A03s

Galaxy A12 new

Galaxy A13

Galaxy A13 (new)

Galaxy A22 5G

Galaxy A32 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy A40

Galaxy A50

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy A70

Galaxy A72

Galaxy Z Flip

Galazy Z Flip2 5G

Galaxy Z Fold

Galazy Z Fold2 5G

Galaxy XCover5

Galaxy Xcover Pro

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 FE (new hw)

Galaxy S21 5G

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy M11

Galaxy M23 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M53 5G

Galaxy Note10 Lite

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Nokia:

105

225

C20

G10

Apple:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE

iPhone SE (2020)

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

Questi, dunque, sono per ora i device compatibili con il VoLTE di default. In alternativa, è possibile controllare in autonomia l’abilitazione di questa tecnologia dalle impostazioni del proprio smartphone.