PosteCasa Ultraveloce: Internet FLAT a 26,90€!

Oltre alla Creami EXTRA WOW 100, l'operatore virtuale di Poste Italiane ha deciso di prorogare anche la sua offerta PosteCasa Ultraveloce fino al 29 Gennaio 2022.

PosteCasa Ultraveloce: i dettagli

La promozione offre internet illimitato a casa in FTTC o FTTH con modem Wi-Fi trasportabile con chiavetta USB ed una SIM con Giga Illimitati in 4G. Tutto questo a 26,90 euro ogni mese, invece di 30,90€. L'apparato incluso nel canone mensile è uno tra il FRITZ!Box 7530 e lo ZTE H2640. Il prodotto, spedito in comodato d'uso gratuito, varia a seconda della copertura presente i zona.

La scheda SIM con bundle dati illimitato può essere utilizzata sia come backup in caso di malfunzionamento della Fibra sia su un tablet o altro dispositivo.

La Fibra in FTTH è disponibile attraverso la copertura FiberCop o Open Fiber, grazie alle varie partnership sancite con i due provider.

Il prezzo mensile è bloccato per tutta la vostra permanenza con l'offerta PosteCasa.

Costi ed altro

I costi relativi ad attivazione, consegna e installazione sono in promozione a soli 49 euro una tantum, anziché 99€. L'offerta in questione, inoltre, è priva di vincoli contrattuali. In caso di disdetta o cambio gestore bisognerà restituire Modem e SIM entro 60 giorni. Tale offerta è disponibile in super sconto solo fino al 29 Gennaio 2022.